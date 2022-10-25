Врачи Самарской области выписали более 100 тысяч электронных рецептов

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Благодаря внедрению в рамках национального проекта «Здравоохранение» единой медицинской информационной системы в медучреждениях Самарской области и реализации в 2022 году пилотного проекта с компанией «Первый электронный рецепт», все врачи получили возможность прямо на своих рабочих местах выписывать электронные рецепты. Для пациентов доступно мобильное приложение – «Мой рецепт». Сервис внедрен в работу медучреждений по поручению главы региона Дмитрия Азарова. С начала запуска проекта врачами уже выписано более 100 тысяч электронных рецептов.

Каждый электронный рецепт заверяется личной электронной подписью врача и передается в аптеку, куда обратится пациент, по защищенным каналам связи.

При выписке медицинский работник может проанализировать всю информацию о предыдущих назначениях, схеме приема, дозировках, совместимости лекарственных препаратов.

Для аптек сервис упрощает проверку рецептов на подлинность, помогает точно определить необходимый для отпуска препарат и его аналоги, повышает эффективность формирования запасов лекарств.

Благодаря электронным рецептам пациентам не придется переживать, что они могут забыть или потерять рецепт, ошибиться с названием препарата или дозировкой.

Как пользоваться электронным рецептом?

Шаг 1: Попросите у врача на приеме выписать Вам электронный рецепт.

Шаг 2: Скачайте приложение «Мой рецепт», получите в нем все назначения врача.

Шаг 3: Приложение покажет препараты по вашему рецепту, анализируя состав и дозировку. Можно сортировать аптеки по цене препарата и по географическому расположению.

Шаг 4: Оформите заказ, фармацевт соберет его в течение часа. Вам останется только показать QR-код из мобильного приложения и забрать лекарственный препарат.

Сеть подключенных к системе аптек активно расширяется. Сегодня к сервису подключены аптеки сетей «Вита», «Апрель», «Е-Аптека», «Аптека 245», «Милана», «Таблеточка» и многие другие.

Уже сейчас по электронным рецептам в регионе отпускают препараты более 130 аптек и с каждым днем их число увеличивается.

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