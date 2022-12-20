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Существует два основных правила здорового питания.
Врач Ольга Козлова: одним из факторов риска развития онкозаболеваний является неправильное питание
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Врач Ольга Козлова: одним из факторов риска развития онкозаболеваний является неправильное питание

20 декабря 2022 23:21
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Существует два основных правила здорового питания.

Одним из факторов риска развития онкологических заболеваний является неправильное питание. Избыточный вес и ожирение становятся факторами риска аденокарциномы пищевода, рака кардиального отдела желудка, предстательной железы, желчного пузыря, яичников, колоректального рака.

Как отмечают специалисты, существует два основных правила здорового питания.

«Калорийность пищи должна соответствовать энергозатратам человека и рацион питания должен позволять обеспечивать физиологические потребности в питательных веществах. Суточный прием пищи должен включать 15% жиров, 20% белков, 65% углеводов. В ежедневном меню обязательно должны присутствовать овощи и фрукты, обеспечивающие организм растительной клетчаткой, витаминами и веществами, обладающие антиканцерогенным действием», — рассказала заведующая отделением медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера Ольга Козлова.

К таким полезным овощам и фруктам относятся:
желтые и красные овощи, содержащие каротин (морковь, помидоры, перец и др.)
фрукты, содержащие большое количество витамина С (цитрусовые, киви и др)
капуста, особенно брокколи, цветная и брюссельская, чеснок и лук

«Питание является одним из ключевых факторов развития колоректального рака. Данная патология занимает лидирующие позиции в структуре онкозаболеваемости. Избыточное потребление жирной и высококалорийной пищи и недостаток в рационе растительной клетчатки приводят к нарушению моторики кишечника»,- отметила Ольга Анатольевна.

 

Фото:   ru.freepik.com

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Врач Ольга Козлова: одним из факторов риска развития онкозаболеваний является неправильное питание
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