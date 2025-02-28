Врач-диетолог СамГМУ: рекомендации по питанию в масленичную неделю

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Как организовать режим питания, чтобы не нанести вред своему здоровью? В какой половине дня лучше употреблять блины? Как снизить риск набора лишнего веса и обострения хронических заболеваний?



Об этом рассказала главный внештатный специалист – диетолог министерства здравоохранения Самарской области, директор института профилактической медицины СамГМУ Ольга Сазонова:



«Масленичная неделя набирает обороты и может стать настоящим испытанием для организма. Блины и оладьи всё чаще появляются на столе – масляные, калорийные, со сладкой или жирной начинкой. Это может привести к повышению нагрузки на организм и системы пищеварения.



Риск пищевого отравления – большая опасность для организма. К скоропортящимся и жирным продуктам всегда должно быть особое внимание, так как это большая нагрузка для поджелудочной железы.



На что стоит обратить внимание в масленичную неделю?



Выбор муки. Лучше всего брать не пшеничную муку высшего сорта, а более грубого помола или гречневую – они более полезны.



Отдавайте предпочтение менее калорийным начинкам. Вместо сладкого варенья возьмите замороженные ягоды. Начинки из фруктов и овощей более полезны — клетчатки в нашем рационе традиционно меньше, чем нужно организму.



Употребляйте не более 2–3 блинов в первой половине дня. Тогда калории израсходуются в течение дня и не превратятся в лишний вес. Например, дети энергичнее и подвижнее взрослых, и завтрак блинами перед выходом в школу будет успешно усвоен их организмом.



Главное — знать меру. Если всю неделю съедать по дюжине блинов с жирной мясной начинкой или медом ежедневно, то и здоровый организм может дать сбой. Если вы имеете хронические заболевания – стоит проконсультироваться со своим лечащим врачом.



Помните: все зависит от вашего образа жизни, от интенсивности физических нагрузок, наличия заболеваний и многих других факторов. Прислушивайтесь к своему организму, а также получайте удовольствие от еды и общения с близкими за праздничным столом."

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