Я нашел ошибку
Главные новости:
Благодаря высокой точности диагностики и детализации, специалисты оперативно подбирают эффективное лечение.
В Кинель - Черкасскую центральную районную больницу поступило новое оборудование - цистоскопическая стойка
Если всю неделю съедать по дюжине блинов с жирной мясной начинкой или медом ежедневно, то и здоровый организм может дать сбой.
Врач-диетолог СамГМУ: рекомендации по питанию в масленичную неделю
Также она сообщила о соучастнике преступления - знакомом мужчине, который в настоящее время выехал за пределы Самарской области и объявлен в розыск.
Обвиняемая в убийстве бывшего мэра Самары и его супруги дала признательные показания
Картины, рассказывающей о роли мужчины в семье, в воспитании детей.
В Самаре прошла премьера короткометражного фильма «Вслед за отцом»
К купальному сезону подготовят 9 пляжей.
В Самаре масштабно обновят оборудование официальных пляжей
Вход на площадь им. Куйбышева будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты.
В связи с масленичными гуляньями в Самаре временно ограничат движение транспорта
Генеральный партнёр проекта — Группа «Т Плюс».
В Самаре пройдёт Суперфинал Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАCКЕТ»
Основной период ГИА стартует в мае 2025 года. Участие в нем примут более 12 тысяч одиннадцатиклассников и порядка 35 тысяч девятиклассников Самарской области.
В губернии состоялось общерегиональное собрание педагогов и родителей выпускников 9-х и 11-х классов
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.7
1.77
EUR 92.04
1.86
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре прошла премьера короткометражного фильма «Вслед за отцом»
В губернии состоялось общерегиональное собрание педагогов и родителей выпускников 9-х и 11-х классов
СОУНБ проведет цикл лекций проекта "Интеллектуальная среда"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Врач-диетолог СамГМУ: рекомендации по питанию в масленичную неделю

28 февраля 2025 20:17
98
Если всю неделю съедать по дюжине блинов с жирной мясной начинкой или медом ежедневно, то и здоровый организм может дать сбой.

Как организовать режим питания, чтобы не нанести вред своему здоровью? В какой половине дня лучше употреблять блины? Как снизить риск набора лишнего веса и обострения хронических заболеваний?

Об этом рассказала главный внештатный специалист – диетолог министерства здравоохранения Самарской области, директор института профилактической медицины СамГМУ Ольга Сазонова:

 «Масленичная неделя набирает обороты и может стать настоящим испытанием для организма. Блины и оладьи всё чаще появляются на столе – масляные, калорийные, со сладкой или жирной начинкой. Это может привести к повышению нагрузки на организм и системы пищеварения.

Риск пищевого отравления – большая опасность для организма. К скоропортящимся и жирным продуктам всегда должно быть особое внимание, так как это большая нагрузка для поджелудочной железы.

 На что стоит обратить внимание в масленичную неделю?

 Выбор муки. Лучше всего брать не пшеничную муку высшего сорта, а более грубого помола или гречневую – они более полезны.

 Отдавайте предпочтение менее калорийным начинкам. Вместо сладкого варенья возьмите замороженные ягоды. Начинки из фруктов и овощей более полезны — клетчатки в нашем рационе традиционно меньше, чем нужно организму.

 Употребляйте не более 2–3 блинов в первой половине дня. Тогда калории израсходуются в течение дня и не превратятся в лишний вес. Например, дети энергичнее и подвижнее взрослых, и завтрак блинами перед выходом в школу будет успешно усвоен их организмом.

Главное — знать меру. Если всю неделю съедать по дюжине блинов с жирной мясной начинкой или медом ежедневно, то и здоровый организм может дать сбой. Если вы имеете хронические заболевания – стоит проконсультироваться со своим лечащим врачом.

Помните: все зависит от вашего образа жизни, от интенсивности физических нагрузок, наличия заболеваний и многих других факторов. Прислушивайтесь к своему организму, а также получайте удовольствие от еды и общения с близкими за праздничным столом."

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Его стаж работы составляет свыше 42 лет, на руководящих должностях с учетом службы – свыше 30 лет.
27 февраля 2025, 21:35
Самарскую городскую станцию скорой помощи возглавил Евгений Гордон
Его стаж работы составляет свыше 42 лет, на руководящих должностях с учетом службы – свыше 30 лет. Здравоохранение
485
Самарская областная организация — одна из крупнейших региональных организаций Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации.
27 февраля 2025, 21:19
В Самаре прошел Пленум Самарской областной организации Профессионального союза работников здравоохранения РФ
Самарская областная организация — одна из крупнейших региональных организаций Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации. Здравоохранение
964
Грипп намного эффективнее и безопаснее предупредить, чем лечить его последствия.
26 февраля 2025, 19:49
Самарский врач-эпидемиолог: рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ
Грипп намного эффективнее и безопаснее предупредить, чем лечить его последствия. Здравоохранение
706
Здравоохранение
Если всю неделю съедать по дюжине блинов с жирной мясной начинкой или медом ежедневно, то и здоровый организм может дать сбой.
28 февраля 2025  20:17
Врач-диетолог СамГМУ: рекомендации по питанию в масленичную неделю
98
Его стаж работы составляет свыше 42 лет, на руководящих должностях с учетом службы – свыше 30 лет.
27 февраля 2025  21:35
Самарскую городскую станцию скорой помощи возглавил Евгений Гордон
492
Самарская областная организация — одна из крупнейших региональных организаций Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации.
27 февраля 2025  21:19
В Самаре прошел Пленум Самарской областной организации Профессионального союза работников здравоохранения РФ
971
На что необходимо обратить внимание для укрепления детского организма и профилактики ОРВИ и гриппа?
27 февраля 2025  15:35
Самарский врач-иммунолог-аллерголог: "Крепкий иммунитет — это залог здоровья и активной жизни вашего ребенка"
638
В России зарегистрируют веб-сервис для определения заболеваний почек
27 февраля 2025  11:59
В России зарегистрируют веб-сервис для определения заболеваний почек
431
Грипп намного эффективнее и безопаснее предупредить, чем лечить его последствия.
26 февраля 2025  19:49
Самарский врач-эпидемиолог: рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ
709
За последний год в учреждении прошли лечение порядка 300 тысяч пациентов.
26 февраля 2025  18:20
Андрей Орлов ознакомился с работой областной больницы им. В.Д. Середавина
933
В период беременности организм женщины более восприимчив к различным бактериям и вирусам.
26 февраля 2025  14:43
Врач-акушер-гинеколог: как с помощью простых мер профилактики укрепить иммунитет во время беременности
793
Новый аппарат обеспечивает более четкое и детализированное изображение в разрешении 4K, что значительно повышает точность проведения лапароскопических и торакоскопических операции.
26 февраля 2025  14:36
В хирургическое отделение Самарской областной детской больницы поступило современное оборудование для проведения высокотехнологичных операций
979
В Похвистневском районе при поддержке администрации реализуется комплекс мероприятий по социальной поддержке медицинских работников.
25 февраля 2025  21:30
"Земский доктор": врач-рентгенолог пополнил коллектив Похвистневской больницы
1000
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
10340
Весь список
В центре внимания
В Самаре весна начнется с пасмурной погоды
28 февраля 2025  12:26
В Самаре весна начнется с пасмурной погоды
223
В Самаре перед зданием облправительства бросили гранату
27 февраля 2025  19:17
В Самаре перед зданием облправительства бросили гранату
545
46 участников из Самары прошли во второй этап Всероссийской муниципальной премии «Служение»
27 февраля 2025  13:59
46 участников из Самары прошли во второй этап Всероссийской муниципальной премии «Служение»
505
Студентов и школьников Самарской области приглашают разработать собственный беспилотник
27 февраля 2025  11:51
Студентов и школьников Самарской области приглашают разработать собственный беспилотник
448
Роструд напомнил о переносе выходного дня с 8 марта
27 февраля 2025  11:12
Роструд напомнил о переносе выходного дня с 8 марта
374
Весь список