ВОЗ прогнозирует риск пандемии птичьего гриппа

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Вирус птичьего гриппа может стать причиной будущей пандемии, считает ВОЗ. Люди заражаются высокопатогенным гриппом птиц очень редко, но такие случаи происходят ежегодно. В 2023 году в мире было зафиксировано 12 случаев заболевания среди людей, а в 2024-м уже 76. Было и два летальных случая — от болезни погибли дети из Камбоджи.

С 2022 года штамм вируса H5N1, который называют птичьим гриппом, преодолел межвидовой барьер и начал заражать не только птиц, но и диких животных, а в марте 2024 года заболевание начало распространяться среди молочных коров: они стали меньше есть и давать обесцвеченное молоко. Тогда же в Техасе был зафиксирован факт заражения человека от заболевшей коровы. Исследование, опубликованное в журнале Science в декабре, показало, что версия вируса, циркулирующая среди коров, может связываться с рецепторами человека после одной мутации.

Российские эпидемиологи ведут постоянный мониторинг ситуации с птичьим гриппом. В стране были случаи, когда вирус преодолел межвидовой барьер: в 2021 году первый в мире случай инфицирования человека вирусом А(H5N8) произошел на юге России. От больных птиц заразились семь работниц птицефабрики, все они переболели в легкой форме.

В России, как и в США, чаще всего встречается H5N1. В 2024 году заболевания людей птичьим гриппом в России не зафиксированы, однако эпидемиологи готовятся к тому, что вирус может измениться и вызвать заметную вспышку заболеваемости. Существующие противогриппозные вакцины не защищают человека от гриппа птиц, но в арсенале России и других стран есть кандидатные вакцины, которые нацелены именно на этот вирус, пишут "Известия".