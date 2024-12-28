Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарский ортопед составил топ травм в новогоднюю ночь
Самарский ортопед составил топ травм в новогоднюю ночь
В автобусе № 41 в Самаре во время движения загорелась печка
В автобусе №41 в Самаре во время движения загорелась печка
до конца дня местами в Самарской области ожидается сильный снег
До конца дня местами в Самарской области ожидается сильный снег
спрос на коммунальных рабочих перед зимним сезоном вырос на 14% за месяц
Спрос на коммунальных рабочих перед зимним сезоном вырос на 14% за месяц
Путин утвердил переименование Ростова в Ростов Великий
Путин утвердил переименование Ростова в Ростов Великий
В Рождественскую ночь усилят работу общественного транспорта Самары
В Рождественскую ночь усилят работу общественного транспорта Самары
В Самару привезли 300 новых автобусов
В Самару приехали 300 новых автобусов
В связи с выходными днями изменится режим работы подразделений ЛРР в Самарской области
В связи с выходными днями изменится режим работы подразделений ЛРР в Самарской области
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 100.53
1.3
EUR 105.95
2.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском госпитале ветеранов войн состоялся «Паралимпийский урок»
Музей-галерея «Заварка» приглашает самарцев посетить мероприятия на новогодних каникулах
Новогодние мероприятия Музея Рязанова в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

ВОЗ прогнозирует риск пандемии птичьего гриппа

28 декабря 2024 11:14
124
ВОЗ прогнозирует риск пандемии птичьего гриппа

Вирус птичьего гриппа может стать причиной будущей пандемии, считает ВОЗ. Люди заражаются высокопатогенным гриппом птиц очень редко, но такие случаи происходят ежегодно. В 2023 году в мире было зафиксировано 12 случаев заболевания среди людей, а в 2024-м уже 76. Было и два летальных случая — от болезни погибли дети из Камбоджи. 

С 2022 года штамм вируса H5N1, который называют птичьим гриппом, преодолел межвидовой барьер и начал заражать не только птиц, но и диких животных, а в марте 2024 года заболевание начало распространяться среди молочных коров: они стали меньше есть и давать обесцвеченное молоко. Тогда же в Техасе был зафиксирован факт заражения человека от заболевшей коровы. Исследование, опубликованное в журнале Science в декабре, показало, что версия вируса, циркулирующая среди коров, может связываться с рецепторами человека после одной мутации.

Российские эпидемиологи ведут постоянный мониторинг ситуации с птичьим гриппом. В стране были случаи, когда вирус преодолел межвидовой барьер: в 2021 году первый в мире случай инфицирования человека вирусом А(H5N8) произошел на юге России. От больных птиц заразились семь работниц птицефабрики, все они переболели в легкой форме.

 В России, как и в США, чаще всего встречается H5N1. В 2024 году заболевания людей птичьим гриппом в России не зафиксированы, однако эпидемиологи готовятся к тому, что вирус может измениться и вызвать заметную вспышку заболеваемости. Существующие противогриппозные вакцины не защищают человека от гриппа птиц, но в арсенале России и других стран есть кандидатные вакцины, которые нацелены именно на этот вирус, пишут "Известия".

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Самарский ортопед составил топ травм в новогоднюю ночь
28 декабря 2024  13:05
Самарский ортопед составил топ травм в новогоднюю ночь
29
ВОЗ прогнозирует риск пандемии птичьего гриппа
28 декабря 2024  11:14
ВОЗ прогнозирует риск пандемии птичьего гриппа
124
92% россиян говорят о росте цен на лекарства в 2024 году
28 декабря 2024  11:00
92% россиян говорят о росте цен на лекарства в 2024 году
138
В том числе фельдшер Ольга Белоусова. Медработник более 25 лет работала на Самарской городской станции скорой медицинской помощи.
27 декабря 2024  16:38
"Земский доктор/Земский фельдшер": к Красноярской ЦРБ присоединились 18 специалистов
356
Данная патология могла привести к неврологическим нарушениям в виде вторичного стеноза позвоночного канала.
27 декабря 2024  14:40
Самарские врачи провели подростку сложную операцию с врожденной кифотической деформацией позвоночника
577
Некоторые люди предпочитают проводить новогодние праздники на базе отдыха или на даче.
26 декабря 2024  22:43
Врачи «СберЗдоровья» дали советы по сбору новогодней аптечки для всей семьи
563
Врачи напоминают, женщинам в возрасте старше 40 лет рекомендуется проходить маммографию каждые два года.
26 декабря 2024  16:44
С нового года пациенты Исаклинской ЦРБ будут проходить обследования на новом цифровом маммографе
552
 Чем опасно потребление алкоголя в морозную погоду?
26 декабря 2024  14:49
Специалисты центра общественного здоровья Самарской области советуют отказаться от алкоголя в мороз
509
как будут работать самарские поликлиники и травмпункты в Новый год
26 декабря 2024  13:31
Как будут работать самарские поликлиники и травмпункты в Новый год
490
Дежурить в штатном режиме будут и травмпункты.
25 декабря 2024  16:51
В новогодние праздники в регионе будет организована работа амбулаторного звена, стационаров и станций скорой помощи
1070
Весь список
Современная медицина
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
7379
Весь список
В центре внимания
до конца дня местами в Самарской области ожидается сильный снег
28 декабря 2024  12:49
До конца дня местами в Самарской области ожидается сильный снег
71
В Рождественскую ночь усилят работу общественного транспорта Самары
28 декабря 2024  12:26
В Рождественскую ночь усилят работу общественного транспорта Самары
106
В Самару привезли 300 новых автобусов
28 декабря 2024  12:12
В Самару приехали 300 новых автобусов
109
«ПТС» восстановил штатный режим теплоснабжения в Самаре
28 декабря 2024  10:53
«ПТС» восстановил штатный режим теплоснабжения в Самаре
141
в районах Самары подводят итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление
28 декабря 2024  10:01
В районах Самары подводят итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление
165
Весь список