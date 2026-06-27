Два новых вида страхования появятся в России с 1 июля

С 1 июля 2026 года в России вводятся два вида страхования жизни, включая доступное всем страхование с объявляемой доходностью. Об этом 27 июня сообщил вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Глеб Яковлев.

«Страхование жизни с объявляемой доходностью доступно всем. По своей сути, это уже хорошо всем известное накопительное страхование жизни, основной смысл которого — накопить определенную сумму к определенному сроку для решения важной задачи: на совершеннолетие ребенка, на обучение, свадьбу, крупную покупку, отпуск и так далее», — заявил он «РИА Новости».

Кроме того, россиянам станет доступно страхование жизни с расчетной доходностью. Его целью является получение гражданином максимального дохода. Доступ к такой возможности будет только у квалифицированных инвесторов по причине относительной рискованности подобного страхования.

«Такие договоры позволят привлечь больше длинных денег в экономику страны и придать хороший импульс рынку», — добавили в ВСС.