Я нашел ошибку
Главные новости:
Вячеслав Федорищев поздравил самарскую молодежь с Днем молодежи России
Вячеслав Федорищев поздравил самарскую молодежь с Днем молодежи России
В ТК «Гудок» в Самаре провели масштабное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня молодёжи: ФОТО
В ТК «Гудок» в Самаре провели масштабное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня молодёжи: ФОТО
В Госдуме рассказали, у кого вырастет пенсия в июле
В Госдуме рассказали, у кого вырастет пенсия в июле
Chevrolet Aveo в Жигулевске сбил 16-летнего юношу
Chevrolet Aveo в Жигулевске сбил 16-летнего юношу
Минпросвещения работает над изменениями в школьных кабинетах
Минпросвещения работает над изменениями в школьных кабинетах
25-летняя женщина в Самаре сбила электропитбайк, которым управлял подросток без прав
25-летняя женщина в Самаре сбила электропитбайк, которым управлял подросток без прав
Два новых вида страхования появятся в России с 1 июля
Два новых вида страхования появятся в России с 1 июля
мошенники придумали новую схему с обратным звонком
Мошенники придумали новую схему с обратным звонком
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.06
1.43
EUR 87.4
1.63
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
25 июня в СОУНБ состоится лекция «Внутренний ребёнок: как перестать себя критиковать и наказывать»
Андрей Кочетков расскажет в «ЗИМ Галерее», почему Самара – не столица
В Самаре пройдет лекция «Родной, чужой и непостроенный: дом в новой русской прозе»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Госдуме рассказали, у кого вырастет пенсия в июле

143
В Госдуме рассказали, у кого вырастет пенсия в июле

Россияне, которым в июне исполнилось 80 лет, со следующего месяца начнут получать повышенную пенсию, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Граждане <...> будут иметь право на получение в проактивном, беззаявительном порядке удвоенных фиксированных выплат к страховой пенсии по старости", — рассказала она.

Сейчас она составляет 9584,69 рубля, а с июля вырастет до 19 169,38 рубля.

При этом массовое повышение пенсий в следующем месяце не планируется, добавила депутат.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарскую молодежь с Днем молодежи России
27 июня 2026  13:04
Вячеслав Федорищев поздравил самарскую молодежь с Днем молодежи России
65
В ТК «Гудок» в Самаре провели масштабное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня молодёжи: ФОТО
27 июня 2026  12:37
В ТК «Гудок» в Самаре провели масштабное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня молодёжи: ФОТО
134
Шестой кассационный суд снизил срок экс-министру транспорта Самарской области Ивану Пивкину
26 июня 2026  12:49
Шестой кассационный суд снизил срок экс-министру транспорта Самарской области Ивану Пивкину
487
Сегодня, 25 июня, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил медали «За особые успехи в учении» одним из лучших выпускников школ, достигших высоких результатов в учебе и сдаче единого государственного экзамена.
25 июня 2026  17:47
Глава региона Вячеслав Федорищев  вручил медали «За особые успехи в учении»
738
В среду, 24 июня, губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросу обеспечения жителей, предприятий, отраслей экономики Самарской области топливом.
25 июня 2026  15:08
Губернатор Вячеслав Федорищев принял решение о лимитах на продажи топлива
842
Весь список