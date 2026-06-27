Минпросвещения работает над изменениями в школьных кабинетах

Минпросвещения планирует оснастить школьные кабинеты необходимым оборудованием в течение двух лет, заявил РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов.

"В 2026 году продолжаем оснащать кабинеты физики, ИЗО и музыки — это охватит более 22 тысяч школ. Закупка средств обучения и воспитания предусмотрена в рамках субсидий. Список нуждающихся в оснащении составлен по принципу целевой поддержки", — рассказал он.

Работа предусмотрена нацпроектом "Молодежь и дети" и направлена на формирование единого пространства — не только в части содержания, но и условий реализации образовательных программ, отметил Кравцов.

"В 2027 году продолжим, оснастим кабинеты математики, химии и биологии", — добавил он.

По его словам, в 2025-м министерство уже оборудовало классы тактическими тренажерами, комплексами гражданской обороны и средствами защиты для преподавания ОБЗР. А в аудиториях для проведения уроков труда поступили многофункциональные станки, 3D-принтеры, робототехника, а также оборудование для швейных и кулинарных мастерских.