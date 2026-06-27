25-летняя женщина в Самаре сбила электропитбайк, которым управлял подросток без прав

26 июня на территории Самарской области зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало пять человек, в том числе четверо несовершеннолетних.

Так, в Промышленном районе Самары в 15:50 25-летняя женщина, управляя автомобилем Omoda C5, двигалась по улице Краснодонской со стороны улицы Свободы в направлении проспекта Юных пионеров. В пути следования, на перекрестке неравнозначных дорог улиц Вольской и Краснодонской, допустила столкновение с электропитбайком KUGOO Wish 04, под управлением 17-летнего юноши, не имеющего права управления транспортными средствами, который двигался улице Вольской, являющейся главной, со стороны улицы Воронежской в направлении проспекта Кирова. Несовершеннолетнему назначено стационарное лечение.