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Виртуальные тренажеры помогают самарским медработникам быстрее осваивать алгоритм действий в экстремальных ситуациях

5 мая 2022 13:44
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Виртуальные тренажеры помогают самарским медработникам быстрее осваивать алгоритм действий в экстремальных ситуациях

На Самарской областной станции скорой медицинской помощи широко используется специальный учебный тренажер для сотрудников станции и студентов, которые проходят практическое обучение. Он разработан специалистами Самарского государственного медицинского университета совместно с медработниками областной станции.

Вместе с Институтом инновационного развития Самарского государственного медицинского университета был разработан тренажер “Скорая медицинская помощь”, чтобы студенты профильных учебных заведений и молодые специалисты могли ознакомиться с оснащением и назначением оборудования без использования машины скорой помощи.
Виртуальный стимулятор позволяет погрузиться в реалистично воссозданную экстремальную ситуацию и отработать алгоритм оказания медицинской помощи. Например, ДТП, в котором специалисту предстоит оказать помощь нескольким пострадавшим в происшествии, определить степень тяжести повреждений, выбрать приоритет оказания помощи, сообщает Минздрав региона.
«На данный момент виртуальный стимулятор применяют в обучении персонала скорой медицинской помощи в Новокуйбышевске, Чапаевске, Красноармейске и ряде других населенных пунктов Самарской области. Суть программы — создание эргономичного практикоориентированного тренажера, который позволит освоить алгоритмы оказания медицинской помощи пациенту без привлечения наставника, использования машины скорой помощи и медицинского оборудования. Виртуальный симулятор формирует модели поведения в экстремальных и стрессовых ситуациях, повышает качество усвоения материалов за счет наглядности, вовлеченности и сосредоточенности на процессе, помогает повысить скорость принятия решений в схожих обстоятельствах», — пояснил руководитель проектов института инновационного развития Самарского государственного медицинского университета Григорий Губарев.


Жители с дыхательной недостаточностью, одышкой часто становятся пациентами службы скорой помощи, и от того, как действуют специалисты, зависят жизнь и здоровье человека.
«VR-тренажёр вспомогательной вентиляции лёгких, разработан совместно со специалистами Самарского медицинского университета, — рассказал главный фельдшер Самарской областной станции скорой медицинской помощи Артём Кандыба. – Он помогает нам осваивать данный вид манипуляций для транспортировки пациентов с применением маски инвазивной вентиляции легких на нашем этапе. Причем тренажер позволяет не просто выполнять определенный алгоритм действий, он даёт понять принцип работы этой маски и позволяет использовать её для помощи тяжёлым больным, особенно с коронавирусной инфекцией».

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