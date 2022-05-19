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В Жигулевске продолжается ремонт детской поликлиники

19 мая 2022 17:58
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Сейчас ремонтные работы ведутся в здании поэтажно. Прием маленьких пациентов проводится  в помещениях, где не ведутся ремонтные работы.

В Жигулевской центральной городской больнице продолжается капитальный ремонт детской поликлиники в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Ремонтные работы начались в августе 2021 года. В настоящее время частично проведены электромонтажные работы, замена системы отопления, систем холодного водоснабжения и водоотведения, отделочные работы на первом, втором и третьем этажах здания, а также монтаж оконных конструкций.

«Детская поликлиника рассчитана на прием 300 пациентов в сутки. Сейчас ремонтные работы ведутся в здании поэтажно. Прием маленьких пациентов проводится  в помещениях, где не ведутся ремонтные работы, — рассказала заместитель главного врача Жигулевской больницы Инна Григорьева. — Обновление детской поликлиники — долгожданное событие для нашего учреждения. Новые условия позволят повысить доступность и улучшить качество первичной медико-санитарной помощи детскому населению городского округа Жигулевск. Ремонтные работы планируется завершить в ноябре 2022 года».

 

Фото:   pixabay

 

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Здравоохранение
Сейчас ремонтные работы ведутся в здании поэтажно. Прием маленьких пациентов проводится  в помещениях, где не ведутся ремонтные работы.
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