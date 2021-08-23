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В ЦРБ региона поставлено новое оборудование для диагностики болезней сердца и сосудов

23 августа 2021 22:16
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В настоящее время идет установка и ввод оборудования в эксплуатацию, обучение специалистов медучреждений.

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в центральные районные больницы Самарской области поставлено новое медицинское оборудование — ультразвуковые  системы высокого класса.

На днях новые ультразвуковые системы поступили в Пестравскую, Приволжскую, Кошкинскую и другие центральные районные больницы. В настоящее время идет установка и ввод оборудования в эксплуатацию, обучение специалистов медучреждений.

«Этот аппарат откроет перед нами совершенно новые возможности для диагностики заболеваний сердца и сосудов, — отметил и.о. главного  врача Приволжской ЦРБ Павел Борисов. — Он позволяет проводить доплерографию — исследование кровотока, артерий и вен верхних и нижних конечностей, шеи. Раньше мы направляли пациентов с подозрениями на атеросклероз в областные медучреждения. Теперь сможем проводить исследования в районной больнице, сотрудник проходит необходимое обучение для работы на новом оборудовании».

Всего в этом году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в сельские больницы и городские поликлиники региона поступит 889 единиц медтехники, в том числе 37 единиц «тяжелого оборудования».

 

Фото из открытых источников

Теги: новое оборудование ЦРБ региона

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