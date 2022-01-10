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В Тольяттинской городской детской клинической больнице завершен ремонт входной группы в рамках создания новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.

В регионе реализуется проект по внедрению принципов бережливого производства, направленных на создание наиболее комфортных условий для пациентов и медицинских работников, рациональное использование площадей, благоустройство холлов, кабинетов, сокращение очередей с помощью информатизации и внедрения электронного документооборота.

«В больнице ежегодно получают диагностическую и лечебную помощь более 10 тысяч детей, — рассказала главный врач Тольяттинской городской детской клинической больницы Светлана Гаршина. — Ремонтные работы улучшили условия пребывания в больнице детей и их родителей. Здесь организована открытая регистратура, гардеробная, крытая колясочная, пеленальные столы, а также зона комфортного пребывания детей и родителей. Зоны ожидания оснащены новой мягкой мебелью. Предусмотрена современная система навигации и визуализации. Помещение адаптировано для маломобильных групп населения».

Фото: pixabay