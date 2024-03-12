В Тольятти открылся обновленный Центр промышленной медицины ФМБА России

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В Тольяттинской больнице филиал №1 ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России весна начинается со значимого события — открытия центра промышленной медицины. Данный проект реализован в рамках Стратегии развития промышленной медицины в системе ФМБА России и при поддержке АО «АВТОВАЗ». Сегодня в торжественной обстановке свои двери распахнул обновленный центр промышленной медицины. В его открытии приняли участие президент АО «АВТОВАЗ» Соколов Максим Юрьевич и генеральный директор ФНКЦРиО ФМБА России Удалов Юрий Дмитриевич.



Изменения в центре промышленной медицины коснулись многого – начиная от регистратуры и заканчивая новым оборудованием. Рассказываем подробнее о нововведениях. На базе центра реализован проект открытой регистратуры с электронной регистрацией потоков пациентов, позволяющей минимизировать время ожидания и время проведения профосмотров. Внедрена единая ведомственная информационная система ФМБА России — ЕВМИАС, позволяющая осуществлять электронную регистрацию медицинских исследований, заключений врачей специалистов, медицинских рекомендаций, с возможностью доступа к ним врачей специалистов всех медицинских подразделений филиала, принимающих участие в лечебном процессе на всех этапах от первичной профилактики до реабилитации. Таким образом создан единый информационный контур, что в дальнейшем позволит отказаться от бумажных носителей, увеличит время работы врачей непосредственно с пациентом. В центре промышленной медицины открыт кабинет маммографии и кабинет психофизиологических обследований, обязательных исследований при проведении предварительных и периодических медицинских осмотров. Организована работа первого в г.о. Тольятти «Центра профессиональной патологии» получившего лицензию на проведение экспертизы связи заболеваний с профессией. В центре профпатологии организовано проведение периодических медицинских осмотров работников со стажем работы во вредных условиях труда более 5 лет и экспертиза связи заболевания с профессией.



Но и на этом не все. В дальнейшем в развитии центра промышленной медицины предусматривается внедрение передовых цифровых медицинских технологий: внедрение телемедицинских консультаций на заводской площадке, организация передачи данных электрокардиографии непосредственно с фельдшерских здравпунктов в режиме оказания неотложной помощи работникам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы; организация дистанционных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров непосредственно на территории предприятий; использование цифровых медицинских помощников с целью снижения частоты обострений при хронических заболеваниях, повышения эффективности диспансеризации и сохранения трудоспособности работников.



Центр промышленной медицины – это большой шаг к улучшению здоровья работников градообразующего предприятия Тольятти - АО "АВТОВАЗ".