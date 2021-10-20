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В Сызранской ЦГБ готовятся дополнительные койки для лечения пациентов с COVID-19

20 октября 2021 18:41
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В Сызрани побывала рабочая группа министерства здравоохранения Самарской области.

В Сызрани побывала рабочая группа министерства здравоохранения Самарской области во главе с руководителем управления организации скорой и специализированной медицинской помощи Верой Лиходедовой.

Делегация, в которую входили также заведующая отделением Тольяттинской городской клинической больницы №5 Марина Фридман и главный врач Кинель-Черкасской ЦРБ Дмитрий Прибытков, проинспектировала работу   Сызранской городской  больницы №2 и  Сызранской  центральной  городской  больницы.

В настоящее время  в Сызранской ЦГБ готовятся дополнительные койки   для оказания помощи пациентам с COVID-19.

Специалисты посетили инфекционные госпитали, в том числе «красную зону», осмотрели пациентов, обсудили порядок госпитализации в связи с тяжёлой эпидемической ситуацией, особенности лечения тяжёлых больных, режимы вентиляции лёгких кислородом.

«В «красной зоне» больных много, пройдя путь болезни, они очень сожалеют, что вовремя не привились, — отметила Вера Александровна. —  Да есть больные привитые,  их немного и заболевание протекает у них  менее длительно и без серьезных осложнений. Уже не должно быть никаких сомнений, вакцина – единственная возможность обезопасить себя и родных».

На территории городской больницы №2 продолжается возведение  нового  инфекционного  корпуса. В настоящее время возведена коробка здания, ведутся внутренние отделочные работы, монтаж инженерных коммуникаций.

 

Фото из открытых источников

 

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