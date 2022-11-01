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В Сызрани создано территориальное медицинское объединение

1 ноября 2022 21:45
141
Объединены центральные городская и районная больницы, городские больницы №2 и №3, городская поликлиника и станция скорой медицинской помощи. 

На базе учреждений здравоохранения Сызрани и Сызранского района 1 ноября 2022 года создано территориальное медицинское объединение. Центральные городская и районная больницы, городские больницы №2 и №3, городская поликлиника и станция скорой медицинской помощи объединены и теперь являются структурными подразделениями вновь созданной медицинской организации – Сызранской центральной городской и районной больницы. Территориальное медицинское объединение расширит возможности управления кадрами, повысит доступность и качество медицинской помощи для жителей.

Сегодня с представителями медицинского учреждения встретились министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, глава городского округа Сызрань Анатолий Лукиенко, глава Сызранского района Виктория Кузнецова, председатель Думы городского округа Сызрань Сергей Прокофьев.
На мероприятии представили руководителей нового учреждения. Возглавила ТМО - Вера Лиходедова, ранее занимавшая должность главного врача ЦГБ. Директором учреждения назначен Азизхуджа Урунходжаев, который до этого работал главным врачом станции скорой медпомощи Сызрани.

Министр здравоохранения региона рассказал, что перед реализацией такого масштабного проекта в течение года проводилась подготовительная работа. Эксперты тщательно проанализировали ситуацию, которая сложилась с оказанием медицинской помощи жителям Сызрани и Сызранского района, а также других отдаленных от центра губернии территорий. Вопросы будущих преобразований обсуждались с представителями медицинского сообщества, общественности и депутатами.

«В России реализовано не так много подобных проектов. Я обращаюсь к каждому сотруднику с призывом максимально серьезно и максимально ответственно работать в новой структуре. Ваш коллектив по численности персонала сейчас приближается к крупнейшей областной больнице на территории региона - больнице имени Середавина, в которой работает 3400 сотрудников. Под вашим вниманием и заботой находятся более 200 тысяч прикрепленного населения, для которого мы должны улучшить доступность и качество медицинской помощи, а также ввести новые виды помощи. В центре нашего внимания всегда два человека – пациент и специалист. И когда мы говорим, что надо лучше сделать для пациентов, безусловно, в это же время мы говорим, что все улучшения так или иначе пойдут во благо медицинских работников. Ведь новое оборудование дает лучшую диагностическую картину для пациента, но и для врача, который на нем работает, - это возможность освоить новые горизонты диагностики. И министерство, руководствуясь этими принципами, будет проводить дальнейшую работу в отношении развития территориального медицинского объединения. Мы проработаем вопросы выделения дополнительного финансирования на модернизацию поликлинических служб города Сызрани и Сызранского района, на обновление материально-технического обеспечения. Дорогие коллеги, желаю вам настоящей командной работы, стать сильной медицинской структурой и подтвердить это делом, работать на результат во благо жителей», – отметил Армен Бенян.

Подразделения медучреждений, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, останутся на своих местах и будут оказывать максимально пациентоориентированную медицинскую помощь.
В стационарах определена эффективная маршрутизация по профилям. Все меры направлены на повышение доступности медпомощи для жителей.

«В объединенной структуре появится возможность осуществления непрерывного медицинского наблюдения, начиная с этапа скорой помощи, амбулаторного этапа и заканчивая этапом реабилитации, - отметила Вера Лиходедова. – Будем применять новые методы организации работы: создали 2 центра телемедицинских консультаций для взрослых и детей. Также организуем работу выездных медицинских бригад – специалистов, которые будут посещать по графику все амбулаторно – поликлинические подразделения, в том числе отдаленные».

Глава города поблагодарил ведомство за выбор территории для реализации важного проекта по улучшению медицины, а также пожелал коллективу учреждения успехов и достижения намеченных целей.

«Это важное событие для нашего города и для муниципального района Сызранский, для развития медицины на нашей территории - отметил глава городского округа Сызрань Анатолий Лукиенко. -
Проведенные мероприятия направлены на улучшение доступности и качества медицинской помощи. Все управленческие решения, а особенно такие глубокие структурные преобразования в сфере здравоохранения, в первую очередь, важны, потому что за всем этим стоит жизнь и здоровье людей».

 

Фото:   минздрав СО

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