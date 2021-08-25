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Учитывая, что село находится на отдаленном расстоянии, в 35 километрах от ЦРБ, возведение фельдшерско-акушерского пункта очень актуально для жителей.
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В селе Старое Усманово Камышлинского района возводят новый ФАП

25 августа 2021 15:15
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Учитывая, что село находится на отдаленном расстоянии, в 35 километрах от ЦРБ, возведение фельдшерско-акушерского пункта очень актуально для жителей.

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения идет возведение нового модульного фельдшерско-акушерского пункта в селе Старое Усманово Камышлинского района.

«Возведение нового фельдшерско-акушерского пункта в селе Старое Усманово взамен старого, который расположен в приспособленном помещении, большое событие для сельчан, — отметила главный врач Камышлинской центральной районной больницы Светлана Русинова. —  Жители села с нетерпением ждут завершения работ и открытия нового медицинского пункта. Сельчане будут  получать медицинскую помощь в прекрасных условиях, в комфортном светлом помещении, при помощи нового оборудования».

Учитывая, что село находится на отдаленном расстоянии, в 35 километрах от ЦРБ, возведение фельдшерско-акушерского пункта очень актуально для жителей. Светлана Анатольевна также рассказала, что здесь работает молодой специалист, который трудоустроился по  программе «Земский фельдшер» в этом году.

Жительница села Риза Нурдинова рассказала, что вместе с односельчанами ждет открытия нового ФАПа. «Хочу от имени сельчан выразить благодарность, — подчеркнула Риза Рауфовна, —  Мы очень рады, что у нас появится такой ФАП, большой, просторный. Это очень удобно получать на месте медицинские услуги, не выезжая в районный центр».

 

Теги: село ФАП

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