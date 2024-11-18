В селе Ширяево возводится новый ФАП

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800 жителей сёл Ширяево и Богатырь будут получать медицинскую помощь в современных условиях. Новый фельдшерско-акушерский пункт возводится благодаря средствам, дополнительно выделенным из областного бюджета.



Напомним, по инициативе главы региона Вячеслава Федорищева были приняты поправки в областной бюджет и выделены дополнительные средства на возведение 24 ФАПов в Самарской области.



На сегодняшний день возведен каркас модульного здания, стартовали фасадные и отделочные работы. После их завершения приступят к работам по благоустройству территории: установят скамейки, отремонтируют дорогу и обозначат парковочные места возле ФАПа.



«Мы стремимся обеспечить доступность медицинской помощи не только для жителей, но и для туристов, которые приезжают насладиться красотой природы Ширяево. Это будет светлое и уютное здание, оснащённое необходимым современным оборудованием и мебелью. Приём будет вести фельдшер. Кроме того, по графику будут организованы выездные консультации врача-терапевта и акушерки, а также узких специалистов», – и.о. главного врача Жигулёвской центральной городской больницы Инна Григорьева.



Модернизация первичного звена здравоохранения — часть национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. Всего в Самарской области в 2024 году будут возведены 36 модульных зданий для размещения медицинских подразделений, капитальный ремонт будет проведен в 33 подразделениях медучреждений.



Напомним, в Самарской Губернской Думе в первом чтении приняли проект бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. В ближайшие три года в Самарской области на развитие сферы здравоохранения планируется выделить 124 237,4 млн. рублей. Средства будут распределены на обновление медучреждений региона, оснащение их новым оборудованием, возведение современных фельдшерско-акушерских пунктов. Так, в следующем году будут возведены 53 новых здания фельдшерско-акушерских пунктов, что в 1,5 раза больше, чем в 2024 году.

Фото: минздрав СО