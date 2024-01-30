В селе Новое Якушкино Исаклинского района обновили офис врача общей практики

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Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в отделении выполнили ремонт и внедрили методы бережливого производства. Преобразились зона ожидания приема, лаборатория, врачебный, процедурный и прививочный кабинеты.



Здесь жители могут недалеко от дома проконсультироваться с врачом, пройти первый этап диспансеризации и лабораторные исследования, ЭКГ-мониторинг и пульсоксиметрию. По графику ведут прием специалисты узкого профиля.



Недавно в офис также поступило новое оборудование.



«Мы получили дефибриллятор, аппараты для физиотерапии и лабораторных исследований — общего и биохимического анализа крови. Все это помогает в проведении диспансеризации и профилактических осмотров, диспансерном наблюдении, оказании помощи по неотложным и экстренным показаниям», — рассказал главный врач Исаклинской больницы Александр Медведев.



К маломобильным пациентам и жителям отдаленных территорий врач выезжает на новом автомобиле. «Лада-Ларгус» также приобретена благодаря нацпроекту.



«Автомобиль очень комфортный, теплый, удобный как для нас, так и для пациентов», — отметила медицинская сестра Ольга Афанасьева.



Обновление инфраструктуры района продолжается. В 2023 году проведен ремонт поликлиники в селе Исаклы. Ранее по нацпроекту также обновили офис врача общей практики в селе Новое Ганькино.



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по улучшению условий оказания медицинской помощи.

Фото: минздрав СО