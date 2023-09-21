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 В селах Андросовка и Колыбеловка Красноармейского района возводятся ФАПы

21 сентября 2023 19:04
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Благодаря опережающему финансированию строительство удалось начать на год раньше срока.

Новые объекты медицинской инфраструктуры в селах Андросовка и Колыбеловка создаются по нацпроекту «Здравоохранение». Благодаря опережающему финансированию строительство удалось начать на год раньше срока.

 ️«Смонтированы каркасы модульных зданий, строители приступают к устройству фасада и благоустройству прилегающей территории, — рассказала исполняющий обязанности главного врача Красноармейской районной больницы Анна Степанова. — В подразделения поступит новое оборудование: глюкометры, аппараты ЭКГ, дефибрилляторы, укладки для оказания неотложной и экстренной помощи. Рабочие места фельдшеров будут оснащены компьютером и высокоскоростной связью, что позволит вести электронный документооборот, при необходимости проводить телемедицинские консультации с врачами районной больницы и других медучреждений. Яркие вывески будут напоминать нашим жителям о том, что нужно пройти вакцинацию, ежегодный профосмотр и диспансеризацию».

В этом году благодаря нацпроекту обновлен ФАП в поселке Софинский Красноармейского района, где получают помощь порядка 400 местных жителей.

Кроме того, выполнен ремонт в районной поликлинике. Преобразились приемный покой, регистратура во взрослом отделении, клинико-диагностическое крыло, где размещается лаборатория, физкабинет, прививочный кабинет и аптечный пункт.

 

Фото:   минздрав СО

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Здравоохранение
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