 В селах Андросовка и Колыбеловка Красноармейского района возводятся ФАПы

78

Новые объекты медицинской инфраструктуры в селах Андросовка и Колыбеловка создаются по нацпроекту «Здравоохранение». Благодаря опережающему финансированию строительство удалось начать на год раньше срока.



️«Смонтированы каркасы модульных зданий, строители приступают к устройству фасада и благоустройству прилегающей территории, — рассказала исполняющий обязанности главного врача Красноармейской районной больницы Анна Степанова. — В подразделения поступит новое оборудование: глюкометры, аппараты ЭКГ, дефибрилляторы, укладки для оказания неотложной и экстренной помощи. Рабочие места фельдшеров будут оснащены компьютером и высокоскоростной связью, что позволит вести электронный документооборот, при необходимости проводить телемедицинские консультации с врачами районной больницы и других медучреждений. Яркие вывески будут напоминать нашим жителям о том, что нужно пройти вакцинацию, ежегодный профосмотр и диспансеризацию».



В этом году благодаря нацпроекту обновлен ФАП в поселке Софинский Красноармейского района, где получают помощь порядка 400 местных жителей.



Кроме того, выполнен ремонт в районной поликлинике. Преобразились приемный покой, регистратура во взрослом отделении, клинико-диагностическое крыло, где размещается лаборатория, физкабинет, прививочный кабинет и аптечный пункт.

Фото: минздрав СО