В СамГМУ прошла проектно-аналитическая сессия с экспертами “Социоцентра”

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В Самарском государственном медицинском университете прошла трехдневная проектно-аналитическая сессия с экспертами “Социоцентра” — оператора федеральной программы стратегического академического лидерства Минобрнауки России «Приоритет 2030». СамГМУ стал первым вузом первой группы программы, где прошла подобная сессия. Перед началом мероприятия гости посетили ведущие инновационные подразделения СамГМУ: Институт инновационного развития, Инжиниринговый центр, Центр серийного производства и Центр дистанционной медицины (телемедицинских технологий).

Целями сессии стало детальное знакомство с командой развития университета, реализующей стратегический проект СамГМУ «ИТ в здравоохранении» и трансформирующей все ключевые направления его деятельности: образование, науку и инновации, медицину, а также сквозные процессы (политику управления человеческим капиталом, кампусную, финансовую, молодежную политики, по цифровизации и открытым данным).

Эксперты также изучали понимание командой предпосылок и вызовов, которые стали толчком к глобальной трансформации университета и особое внимание уделили достигнутым результатам по итогам почти трех лет участия и лидерства в программе «Приоритет 2030», прогрессу в развитии вуза. Важнейшими аспектами работы сессии стало формулирование проблем и разрывов, препятствующих достижению целей СамГМУ до 2030 года, а также командная выработка необходимых мер для устранения препятствий. В результате командой университета при поддержке экспертов «Социоцентра» были сформированы и представлены конкретные действия и ресурсы, необходимые для достижения целевых результатов с учетом меняющейся ситуации на глобальном, национальном и региональном уровне. Работа в смешанных командах, представляющих разные направления деятельности университета, позволила учесть самые разные точки зрения. В свою очередь, участие сторонних экспертов, помогло увидеть те моменты, которые не всегда заметны изнутри.

Одной из важных задач сессии непосредственно для внешних экспертов стало выявление лучших практик вуза, помогающих добиваться лидирующих результатов. Это может помочь тиражировать такие решения и в практике других университетов-участников программы “Приоритет 2030”.

Фото: СамГМУ