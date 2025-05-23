В самарской поликлинике № 2 пациенты смогут проходить обследования на новом эндоскопическом оборудовании

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Благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" в регионе ведется активная работа по улучшению условий оказания медицинской помощи, в том числе по обновлению медтехники. В этом году современное оборудование поставлено в Самарскую городскую поликлинику № 2 - видеосистема эндоскопической визуализации.



Фиброколоноскоп позволяет диагностировать новообразования, поражения на слизистых оболочках. Диагностику на данном аппарате смогут проходить свыше 1500 пациентов в год.



«Новое медицинское оборудование соответствует всем требованиям визуализации при проведении исследования. Изображение с видеоэндоскопа четкое и максимально детализированное. Для лучшего обзора используется система подсветки. Если при проведении фиброколоноскопии у пациента заподозрены онкологические заболевания, то специалисты направляют его на дополнительное обследование. Именно высокое качество визуализации помогает нам выявлять заболевания на ранних стадиях», - рассказала врач –эндоскопист поликлиники Марина Арисова.



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В этом году в медучреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники.

Фото: минздрав СО