В Самарской области заболеваемость гриппом выросла на 50 %

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63 жителя Самарской области продолжился подъем заболеваемости гриппом за неделю с 12 по 18 декабря 2022 г. Большинство заразившихся — дети. По результатам лабораторного мониторинга отмечается циркуляция вируса гриппа А (H1N1) и гриппа В, вируса парагриппа, аденовирусов.

По информации областного Управления Роспотребнадзора, 7 заболевших — пациенты в возрасте до 2 лет, 12 инфицированных — дети от 3 до 6 лет, 5 случаев в группе 7-14 лет, еще 39 заразившихся — представители возрастной категории от 15 лет и старше, среди пожилых людей также появились инфицированные, в группе от 65 лет и старше зарегистрировано 6 случаев заболевания. В общей сложности рост за последнюю неделю по сравнению с предыдущей составил 50%.

Также за 50 неделю 2022г. в Самарской области зарегистрировано 35651 сл. ОРВИ, показатель на 10 т.н. – 113, что выше эпидпорога на 187,6%.

В сравнении с предыдущей 49 неделей 2022г. отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 33,6%, пишет ГТРК Самара.