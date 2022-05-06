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В Самарской области ветераны проходят диспансеризацию на дому

6 мая 2022 17:09
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В настоящее время медицинское обследование прошли более 9 тысяч человек.

В Самарской области ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и жители блокадного Ленинграда проходят диспансеризацию на дому. В настоящее время медицинское обследование прошли более 9 тысяч человек.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров не раз подчеркивал, что в работе с ветеранами необходимо обеспечивать особый, индивидуальный подход к каждому человеку. «Необходимо поддерживать с ними постоянную неформальную связь, быть в курсе ситуации по состоянию здоровья, в семье, в быту, чтобы оказывать адресную помощь, искать возможности для оперативного решения тех проблем, которые могут возникнуть у каждого человека, членов их семей», - отметил глава региона ранее на расширенном заседании регионального оргкомитета «Победа».

Такую работу поликлиники проводят на постоянной основе с целью своевременного выявления и профилактики заболеваний, оказания необходимой медицинской помощи, снижения заболеваемости, увеличения продолжительности активной жизни ветеранов.

«У нас работает выездная комплексная бригада по диспансерному наблюдению, — рассказал заведующий терапевтическим отделением поликлиники Кинельской больницы Денис Корнилов. — В рамках диспансерного осмотра мы проводим забор биоматериалов, измерение давления, кардиограмму, измерение глазного давления, консультации узких специалистов, таких как невропатолог, хирург, окулист, лор-врач. После заключения участкового врача терапевта, если пациенту требуется реабилитация, госпитализируем в госпиталь ветеранов войн или к нам в стационар. Также обеспечиваем по назначению врача необходимыми лекарственными препаратами».

Медицинская бригада Кинельской больницы провела прием на дому у ветерана Михаила Александровича Тишина. Он вспоминает, как во время Великой Отечественной Войны, ещё ребёнком, трудился в поле.
«Во время войны большую часть времени работал на технике, - рассказывает Михаил Александрович. - Работал с трактористом, он давал мне управлять трактором, чтобы я учился. Работали в поле, косили траву, убирали пшеницу. Жил в Сергиевском районе, в селе Нероновка».

После войны Михаил Александрович отслужил на флоте, работал в строительной компании в Самаре. В 1988-м в результате травмы получил инвалидность.

Ветеран и его жена Валентина Ивановна находятся под постоянным медицинским наблюдением врачей Кинельской больницы. После осмотра врач рекомендовал Михаилу Александровичу медицинскую реабилитацию в Самарском областном госпитале для ветеранов войн.

«В поликлинике нам лекарства выписывают, делают уколы и систему, когда нужно, — поделилась Валентина Ивановна. — Для нас, пожилых, это очень важно и нужно. Спасибо персоналу нашей Кинельской больницы за то, что они о нас заботятся и оказывают нам необходимую помощь».

Михаил Александрович уже прошел реабилитацию, а также получил рекомендации специалистов о дальнейшем лечении.

 

Фото:   департамент информационной политики СО   

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