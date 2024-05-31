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В Самарской области стартовала акция «Ранняя помощь»

31 мая 2024 13:19
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В Самарской области стартовала акция «Ранняя помощь»

Традиционно, в преддверии Дня защиты детей стартует Акции «Ранняя помощь». В этом году в Самарской области она пройдет по 28 июня 2024 года.

Первый день акции прошел на базе Кинель-Черкасской центральной районной больницы, где команда врачей, специалистов реабилитационных центров и педагогов провела диагностику детей раннего возраста.

Ранняя помощь – это комплекс услуг, оказываемых на междисциплинарной основе детям целевой группы и их семьям, направленных на содействие физическому и психическому развитию детей, их вовлеченности в естественные жизненные ситуации, включение детей в среду сверстников и их интеграцию в общество, а также на повышение компетентности родителей. Возраст ребенка от рождения до 4 лет является наиболее важным в становлении его социального, познавательного, речевого и двигательного развития и возникающие в этот возрастной период различные отклонения в развитии могут привести к выраженным расстройствам в последующем возрасте. В связи с этим ранняя помощь играет важную роль в раннем выявлении отклонений развития, а также профилактике детской инвалидности. Чем быстрее выявить нарушения развития, тем больше вероятность справиться с ними.

«В процессе игры специалисты проводят диагностику и выявляют либо проблемы в развитии ребёнка, либо отсутствие их, дают рекомендации родителям, при необходимости направления в узкопрофильные учреждения медицинского или педагогического профиля», - рассказывает директор реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями Восточного округа Ольга Ишина.

Выездные консультационно-диагностические приемы пройдут во всех муниципальных образованиях региона. График проведения Акции размещены на сайте министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области: http://minsocdem.samregion.ru/
Акция «Ранняя помощь» проходит уже 8 год. Ежегодно диагностическими мероприятиями охватывается более 800 детей с ограниченными возможностями здоровья.

Программой выездных мероприятий предусмотрено проведение комплексной диагностики детей с ограниченными возможностями здоровья, консультирование родителей по вопросам реабилитации или абилитации, информирование об услугах ранней помощи, предоставляемых организациями различной ведомственной принадлежности.

«В этом году, так как он объявлен Президентом годом семьи, акция пройдет в два этапа. Первый этап уже начался: май-июнь, второй – запланирован на осень», - говорит заместитель директора Отрадненского отделения центра диагностики и консультирования Самарской области Светлана Хайбулова.

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