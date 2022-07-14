В Самарской области случаев заболевания оспой обезьян нет

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В России подтвержден первый случай оспы обезьян. За счет своевременно начатого эпидрасследования возможность дальнейшего распространения инфекции купирована. Случаев заражения этим вирусом нет и в Самарской области.

Ситуация находится на строгом контроле Управления Роспотребнадзора: проведена информационно-методическая работа с врачами всех специальностей по диагностике оспы обезьян, усилен санитарно-карантинный контроль на границе. Также усилены меры по выявлению симптомов у прибывающих из эпидемически неблагополучных стран.

Система здравоохранения региона также готовится в случае необходимости к оказанию медпомощи пациентам с новым вирусом. В том числе, проводится обучение специалистов отрасли алгоритму действий в случае выявления пациента с подозрением на оспу обезьян. В мероприятиях задействованы представители инфекционных стационаров, службы скорой медицинской помощи и первичное звено здравоохранения.

«Мы работаем с методическими рекомендациями по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян, разработанными Минздравом России, — рассказал руководитель управления организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Илья Сиротко. –Что касается готовности инфекционной службы, то в период пандемии новой коронавирусной инфекции служба расширила мощности, у нас дополнительно работают два инфекционных модуля в Самаре и Тольятти, открыт современный инфекционный корпус в Сызрани, инфекционные отделения учреждений здравоохранения оснащены новым оборудованием, а медицинские работники получили колоссальный опыт работы с инфекционными пациентами. Профилактика любой инфекции – это простые правила жизни каждого из нас. Помните: соблюдая в общественных местах меры защиты от любых инфекций, мы заботимся не только о себе, но и о здоровье окружающих!».

Оспа обезьян – острое вирусное заболевание, которое сопровождается интоксикацией, лихорадкой, высыпаниями на слизистой и коже. В большинстве случаев заболевание — без осложнений, но известны случаи протекания инфекции в тяжелой форме. Заболевание протекает легче у людей, ранее вакцинированных против натуральной оспы.

Как отмечают специалисты, профилактика этого заболевания направлена на предотвращение распространения инфекции.

Среди мер профилактики, ставшие нормой в период пандемии COVID-19, простые правила безопасности – соблюдение социальной дистанции, личная гигиена, дезинфекция и использование средств индивидуальной зашиты органов дыхания.