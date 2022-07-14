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В Самарской области случаев заболевания оспой обезьян нет

14 июля 2022 11:49
145
В Самарской области случаев заболевания оспой обезьян нет

В России подтвержден первый случай оспы обезьян. За счет своевременно начатого эпидрасследования возможность дальнейшего распространения инфекции купирована. Случаев заражения этим вирусом нет и в Самарской области.

Ситуация находится на строгом  контроле Управления Роспотребнадзора: проведена информационно-методическая  работа с врачами всех специальностей по диагностике оспы обезьян,  усилен санитарно-карантинный контроль на границе. Также усилены меры по выявлению симптомов у прибывающих из эпидемически неблагополучных стран.

Система здравоохранения региона также готовится в случае необходимости к оказанию медпомощи пациентам с новым вирусом. В  том числе, проводится обучение  специалистов отрасли алгоритму действий в случае выявления пациента с подозрением на оспу обезьян. В мероприятиях задействованы представители инфекционных стационаров,  службы скорой медицинской помощи и первичное звено здравоохранения.

«Мы работаем с методическими рекомендациями по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян, разработанными Минздравом России, — рассказал  руководитель управления организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Илья Сиротко. –Что касается готовности инфекционной службы, то  в период пандемии  новой коронавирусной инфекции служба расширила мощности, у нас дополнительно работают два инфекционных модуля в Самаре и Тольятти, открыт современный инфекционный корпус в Сызрани,  инфекционные отделения  учреждений здравоохранения оснащены  новым оборудованием, а медицинские работники получили колоссальный опыт работы с инфекционными пациентами.   Профилактика любой инфекции – это простые правила жизни каждого из нас. Помните: соблюдая в общественных местах  меры защиты от  любых инфекций, мы заботимся не только о себе, но и о здоровье окружающих!».

Оспа обезьян – острое вирусное заболевание, которое сопровождается интоксикацией, лихорадкой, высыпаниями на слизистой и коже. В большинстве случаев заболевание  — без осложнений, но известны случаи протекания инфекции   в тяжелой форме.  Заболевание протекает легче у людей, ранее вакцинированных против натуральной оспы.

Как отмечают специалисты, профилактика этого заболевания направлена на предотвращение распространения инфекции.

Среди мер профилактики, ставшие нормой в период пандемии COVID-19, простые правила безопасности – соблюдение социальной дистанции, личная гигиена, дезинфекция и  использование средств индивидуальной зашиты органов дыхания.

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