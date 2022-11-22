Я нашел ошибку
Главные новости:
Акция «Сохраним лес» пройдет 24 ноября в 11:00 в Красноярском районе, в Новом Буяне (ул. Яблоневая, 78).
Минлесхоз СО приглашает желающих собирать сосновые шишки 
Ежегодно в третье воскресенье ноября во всем мире вспоминают тех, кто погиб в дорожно-транспортных происшествиях.
Полицейские и общественники региона провели мероприятия, приуроченные ко Дню памяти жертв ДТП
Специалисты центров здоровья региона помогают выявлять у жителей проблему избыточного веса и другие риски неинфекционных заболеваний.
В Самарской области работают 19 центров здоровья
Самый масштабный из них устанавливают на склоне у площади Славы. Здесь развернулись самые трудоемкие работы.
В Самаре монтируют светодиодные «фонтаны»
Сегодня в Самаре прошло заседание координационного совета по развитию детско-юношеского спорта.
Большинство спортивных организаций региона получили лицензию в рамках реализации закона о гармонизации
Избыточный вес в период беременности — фактор риска развития серьезных осложнений у матери и плода.
Врач Наталья Любицкая: женщины в период беременности особенно подвержены риску переедания
По итогам года, в эксплуатацию ввели 92 объекта, протяженностью 318,52 км автомобильных дорог.
В Самарской области перевыполнили план работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков встретились с воспитанниками нескольких социально-реабилитационных центров региона.
В Самарской области полицейские особое внимание уделяют работе с несовершеннолетними
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.74
0.37
EUR 62.12
-0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В региональном центре «Мой бизнес» пройдут бизнес-выходные для самозанятых
Дмитрий Азаров и Никита Высоцкий открыли в Самаре выставку «Высоцкий в Куйбышеве»
В СОУНБ состоится творческая встреча и мастер-класс Тимофея Гольберга 
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области работают 19 центров здоровья

22 ноября 2022 18:53
46
Специалисты центров здоровья региона помогают выявлять у жителей проблему избыточного веса и другие риски неинфекционных заболеваний.

В Самарской области работают 19 центров здоровья. Это подразделения учреждений здравоохранения, специалисты которых помогают выявлять и корректировать факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний.

В центре здоровья все желающею могут пройти скрининговое обследование, включающее измерение роста и веса, глюкозы и холестерина крови, ЭКГ, спирометрию, соотношение воды, жира и мышечной массы, артериальное давление. Сотрудники центров здоровья по итогам обследований на основании выявленных факторов риска проводят мероприятия по коррекции развития неинфекционных заболеваний, в том числе в форме углубленного профилактического консультирования или группового профилактического консультирования (школа пациента). Такие скрининговые обследования также проводят в организациях и на предприятиях региона.

«Основные преимущества центров здоровья - это возможность работы со всеми жителями независимо от прикрепления человека к конкретному медицинскому учреждению, в том числе путем проведения скрининга и профилактических мероприятий непосредственно на рабочих местах. Используется портативное оборудование для быстрого неинвазивного обследования, услуги центров здоровья полностью бесплатны. Мы постоянно проводим оценку эффективности наших выездных мероприятий по ряду направлений. Приведу пример работы по коррекции неправильного питания и избыточного веса. Мы провели обследование 1500 сотрудников одного из предприятий Тольятти. В частности, было выявлено порядка 30 % сотрудников с избыточным весом», - рассказал главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец.

По результатам комплексного медицинского осмотра в центре здоровья всем сотрудникам этого предприятия проведено краткое профилактическое консультирование по вопросам ведения здорового образа жизни, включая рекомендации по рациональному питанию, двигательной активности, занятиям физической культурой и спортом, режиму сна, условиям быта, труда и отдыха, психогигиене и управлению стрессом, профилактике факторов риска развития неинфекционных заболеваний, ответственному отношению к своему здоровью и здоровью членов своей семьи, принципам ответственного родительства.

«Повторный скрининг сотрудников этого предприятия был проведен этим летом, спустя год. По его результатам распространенность нерационального питания снизилась на 6,2%, а фактического избыточного веса на 5,2% среди всех сотрудников. Это хороший результат, так как поведенческие изменения процесс длительный и мы ожидаем дальнейших позитивных сдвигов», - отметил Александр Муравец.

Напомним, избыточный вес может привести к существенному повышению риска развития серьезных хронических заболеваний и таких жизнеугрожающих состояний как инфаркт миокарда и инсульт.

С адресами и центров здоровья можно ознакомиться по ссылке.

 

Фото:   ru.freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Специалисты центров здоровья региона помогают выявлять у жителей проблему избыточного веса и другие риски неинфекционных заболеваний.
22 ноября 2022  18:53
В Самарской области работают 19 центров здоровья
46
Избыточный вес в период беременности — фактор риска развития серьезных осложнений у матери и плода.
22 ноября 2022  18:13
Врач Наталья Любицкая: женщины в период беременности особенно подвержены риску переедания
74
Медицинская сестра Анна Новикова переехала в Борский район в феврале этого года.
22 ноября 2022  14:12
Борскую районную больницу пополнили одиннадцать специалистов
165
аллерголог-иммунолог рассказал, как укрепить иммунитет ребенка в любом возрасте
21 ноября 2022  14:00
Самарский аллерголог-иммунолог рассказал, как укрепить иммунитет ребенка в любом возрасте
382
Осень и зима — время испытаний для иммунной системы. 
20 ноября 2022  15:28
Что необходимо для сохранения здоровья и нормального функционирования иммунной системы ребенка
648
Врачи предостерегают: у курящих в 4 раза выше риск развития инфаркта.
19 ноября 2022  15:13
Самарские врачи обсудили вопросы профилактики табакокурения
750
Каждому возрастному периоду соответствует определенный перечень осмотров и исследований.
19 ноября 2022  14:48
Инна Шадрина: следить за здоровьем детей помогают профилактические осмотры
725
19 ноября 2022  10:27
Минобороны России: военврачи начали воссоздавать части рук и ног после ранений
531
Отделение оснащается новой медтехникой и компьютерным оборудованием.
18 ноября 2022  14:19
На 90% завершено строительство нового корпуса Кинель-Черкасской больницы
699
Как отмечают специалисты, сахарный диабет - опасное заболевание, которое поражает глаза, почки, сердце, сосуды и нервные окончания.
18 ноября 2022  14:07
В Самарской больнице Ерошевского оказывают специализированную амбулаторную помощь пациентам с сахарным диабетом
793
Весь список
Новости медицины
Его эффективность проверена на COVID-19, но в перспективе такие молекулярные машины могут быть адаптированы для выявления и других вирусов.
26 октября 2022  22:44
Ученые Университета ИТМО в Санкт-Петербурге создали наноробота из молекул ДНК для обнаружения вирусов
1727
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
13436
Весь список
В центре внимания
Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание.
22 ноября 2022  16:17
Исполнение бюджетных обязательств и помощь семьям военнослужащих обсудили на совещании в Правительстве региона
173
Глава региона отметил, что отношения Самарской области и Узбекистана развиваются динамично. Рост внешнеторгового оборота растет ежегодно.
22 ноября 2022  15:54
Главные итоги визита делегации Наманганской области Республики Узбекистан в Самарскую область
154
Самарская область и Наманганская область Республики Узбекистан: точки развития сотрудничества определены
22 ноября 2022  13:51
Самарская область и Наманганская область Республики Узбекистан: точки развития сотрудничества определены
233
Зимнюю переправу через Волгу в Самаре запустят к концу ноября
22 ноября 2022  11:59
Зимнюю переправу через Волгу в Самаре запустят к концу ноября
196
Мэрия ввела особый режим в Самаре
22 ноября 2022  10:36
Мэрия введет особый режим в Самаре
1108
Весь список