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В Самарской области работают 19 центров здоровья. Это подразделения учреждений здравоохранения, специалисты которых помогают выявлять и корректировать факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний.



В центре здоровья все желающею могут пройти скрининговое обследование, включающее измерение роста и веса, глюкозы и холестерина крови, ЭКГ, спирометрию, соотношение воды, жира и мышечной массы, артериальное давление. Сотрудники центров здоровья по итогам обследований на основании выявленных факторов риска проводят мероприятия по коррекции развития неинфекционных заболеваний, в том числе в форме углубленного профилактического консультирования или группового профилактического консультирования (школа пациента). Такие скрининговые обследования также проводят в организациях и на предприятиях региона.



«Основные преимущества центров здоровья - это возможность работы со всеми жителями независимо от прикрепления человека к конкретному медицинскому учреждению, в том числе путем проведения скрининга и профилактических мероприятий непосредственно на рабочих местах. Используется портативное оборудование для быстрого неинвазивного обследования, услуги центров здоровья полностью бесплатны. Мы постоянно проводим оценку эффективности наших выездных мероприятий по ряду направлений. Приведу пример работы по коррекции неправильного питания и избыточного веса. Мы провели обследование 1500 сотрудников одного из предприятий Тольятти. В частности, было выявлено порядка 30 % сотрудников с избыточным весом», - рассказал главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец.

По результатам комплексного медицинского осмотра в центре здоровья всем сотрудникам этого предприятия проведено краткое профилактическое консультирование по вопросам ведения здорового образа жизни, включая рекомендации по рациональному питанию, двигательной активности, занятиям физической культурой и спортом, режиму сна, условиям быта, труда и отдыха, психогигиене и управлению стрессом, профилактике факторов риска развития неинфекционных заболеваний, ответственному отношению к своему здоровью и здоровью членов своей семьи, принципам ответственного родительства.

«Повторный скрининг сотрудников этого предприятия был проведен этим летом, спустя год. По его результатам распространенность нерационального питания снизилась на 6,2%, а фактического избыточного веса на 5,2% среди всех сотрудников. Это хороший результат, так как поведенческие изменения процесс длительный и мы ожидаем дальнейших позитивных сдвигов», - отметил Александр Муравец.



Напомним, избыточный вес может привести к существенному повышению риска развития серьезных хронических заболеваний и таких жизнеугрожающих состояний как инфаркт миокарда и инсульт.



С адресами и центров здоровья можно ознакомиться по ссылке.

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