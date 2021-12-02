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Врачи рекомендуют пожилым пациентам пройти вакцинацию от гриппа.
В Самарской области продолжается вакцинация от гриппа
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В Самарской области продолжается вакцинация от гриппа

2 декабря 2021 17:12
64
Врачи рекомендуют пожилым пациентам пройти вакцинацию от гриппа.

В Самарской области продолжается вакцинация от гриппа, прививки сделали более 570 тысяч человек. Особое внимание медработники уделяют группам риска, среди них – жители старшего поколения.

К гриппу восприимчивы все возрастные категории людей. В рамках национального календаря профилактических прививок в предэпидемический период вакцинируют в первую очередь тех, кто относится к категории высокого риска заболевания гриппом. Это дети старше 6 месяцев, школьники, студенты колледжей и вузов, а также работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, взрослые старше 60 лет, призывники и пациенты с хроническими заболеваниями.

По рекомендациям специалистов можно одновременно прививаться от новой коронавирусной инфекции  и от гриппа.

Медицинские работники отмечают, что в последнее время жители региона стали более активно вакцинироваться и от коронавируса, и от гриппа. В Самарской городской поликлинике №4 Кировского района с января 2021 года от COVID-19 привились более 45 тысяч человек и более 15 тысяч пациентов уже сделали прививку от гриппа.

 

Фото:    pixabay

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