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В Самарской области превышен эпидпорог по заболеваемости ОРВИ

9 ноября 2022 12:24
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В Самарской области превышен эпидпорог по заболеваемости ОРВИ

Сейчас, по данным Управления Роспотребнадзора по Самарской области, в зоне риска – подростки. Именно в возрастной группе 15 лет и старше на 35,32% превышен эпидпорог по острой респираторной вирусной инфекции. К слову, дошкольники, а также ученики младших и средних классов в Самарской области болеют меньше, и в их возрастных группах заболеваемость ниже эпидпорога:

  • 0-2 года на 53,71%,
  • 3-6 лет на 45%,
  • 7-14 лет на 34,97%.

Всего же за прошлую неделю, с 31 октября по 6 ноября, заболело ОРВИ 13 059 жителей Самарской области. Циркулируют, в основном, парагрипп и аденовирусная инфекция. По словам санитарных врачей, уровень заболеваемости снижается.

«В сравнении с предыдущей, 43 неделей 2022 года, отмечается снижение заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 17,5% (на 43 неделе зарегистрировано 15 832 случаев ОРВИ, показатель на 10 тысяч населения – 50,19)», - рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора, пишет ГТРК Самара.

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