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В Самарской области подорожали некоторые лекарства

12 марта 2022 10:36
43
В Самарской области подорожали некоторые лекарства

Стоимость препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), увеличилась в среднем на 1–2%. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Пояснения чиновники дали из-за ажиотажного спроса на лекарства в марте. Жители скупают препараты впрок, опасаясь резкого роста цен и дефицита на фоне информации о санкциях против России из-за спецоперации на Украине.

— Стоимость препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) — с учетом дозировок и форм выпуска их более 17 000 наименований — контролируется государством. В случае подорожания какого-либо препарата можно выбрать другой с таким же международным непатентованным наименованием. Проверить наличие того или иного препарата в аптеках можно на интернет-ресурсах или через телефонные справочные аптек, — сказали в Минздраве.

При этом чиновники заверили, что лекарств в регионе достаточно, пишет 63.ру.

— Дефицита лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения в аптечных организациях Самарской области не наблюдается и нет необходимости делать запасы, закупаясь впрок. Вопрос лекарственного обеспечения и поставок лекарств в аптеки находится на особом контроле у региональных и федеральных ведомств, организовано постоянное взаимодействие с фармкомпаниями, в том числе с международными, — заявили представители Минздрава.

По их словам, зачастую одни и те же (схожие по составу) лекарства могут выпускать разные производители под различными торговыми наименованиями и в различных ценовых категориях.

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