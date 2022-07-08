Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарском регионе в предстоящие выходные дни пройдут целенаправленные рейдовые мероприятия ГИБДД
В Самарском регионе в предстоящие выходные дни пройдут целенаправленные рейдовые мероприятия ГИБДД
«Единая Россия» выполнила половину показателей народной программы на 2022 год
«Единая Россия» выполнила половину показателей народной программы на 2022 год
В ближайшие 1-3 часа местами по Самарской области ожидается гроза
В ближайшие 1-3 часа местами по Самарской области ожидается гроза
В Самарской области ограничили продажу билетов до Ширяево
В Самарской области ограничили продажу билетов до Ширяево
Экс-премьер Японии Синдзо Абэ умер после покушения
Экс-премьер Японии Синдзо Абэ умер после покушения
В самарской городской больнице пациент выпал из окна
В самарской городской больнице пациент выпал из окна
В Красноярском районе водитель погиб за рулем
В Красноярском районе водитель погиб за рулем
Пенсионер из Тольятти отдал мошеннику все свои сбережения – 112 тысяч рублей.
Пенсионер из Тольятти отдал мошеннику все свои сбережения – 112 тысяч рублей
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 63.14
0.23
EUR 64.13
-0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоится выездной показ Фестиваля уличного кино «Лучшее прошлых лет»
Экстремальный забег с препятствиями «Гонка Героев» в очередной раз пройдет в Самарской области
8 июля Самарский зоопарк отметит "Всероссийский день семьи"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области объединили 8 больниц

8 июля 2022 10:11
172
В Самарской области объединили 8 больниц

Власти Самарской области приступили к созданию в регионе медицинского округа. В качестве первого шага решили соединить в одно целое 8 больниц и поликлиник Сызрани.

— В медицинский округ вошли сызранские городские больницы № 2 и 3, городская поликлиника, центральные городская и районная больницы, сызранская станция скорой помощи. Ведущую роль получит центральная городская больница, — говорится в приказе.

Новое медучреждение называется «Сызранская центральная городская и районная больница» (сокращенно — ГБУЗ СО «Сызранская ЦГРБ»). Кадровых сокращений реорганизация больниц не повлечет.

Слияние сызранских медучреждений станет первым этапом создания медицинского округа. На втором этапе возможно присоединение Шигонской районной и Октябрьской городской больниц.

В результате объединения появятся два диагностических центра — для детей и взрослого населения. Пациенты в одном месте смогут пройти необходимые обследования и консультации специалистов. При этом учреждения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, останутся на своих местах.

Как сообщил министр здравоохранения области Армен Бенян, все льготы и меры социальной поддержки для врачей и среднего медперсонала реорганизованных больниц будут сохранены в полном объеме. Продолжатся выплаты по наиболее востребованным специальностям, договоры на целевое обучение как для работающих, так и для будущих специалистов, будут также действовать программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Впервые о создании медицинского округа сообщил губернатор Дмитрий Азаров, пишет 63.ру.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
В Самарской области объединили 8 больниц
8 июля 2022  10:11
В Самарской области объединили 8 больниц
172
Самарские врачи провели сложную операцию юному пациенту с тяжёлой сочетанной травмой
7 июля 2022  14:00
Самарские врачи провели сложную операцию юному пациенту с тяжёлой сочетанной травмой
485
7 июля 2022  12:25
Препарат «Золгенсма» официально появился в России
272
Врач предупредил об опасности заражения через кондиционер
5 июля 2022  10:57
Врач предупредил об опасности заражения через кондиционер
576
В обновленном подразделении будут получать медицинскую помощь более 700 жителей села.
4 июля 2022  22:39
В селе Борискино-Игар ведется капитальный ремонт офиса врача общей практики
869
Армен Бенян  вручил награды врачам-добровольцам, которые приняли участие в оказании медицинской помощи жителям города Снежное.
4 июля 2022  20:49
Самарские врачи продолжают оказывать помощь жителям города Снежное
835
О том, что будет сделано, доложил министр здравоохранения Армен Бенян.
4 июля 2022  20:39
В 2022 году на модернизацию первичного звена здравоохранения в СО направят более 3,3 млрд рублей
865
В рамках реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в медучреждения региона планируется привлечь более 100 врачей и 40 фельдшеров.
4 июля 2022  16:28
Участники программы «Земский фельдшер» пополнили штат Борской больницы
667
В селе Малая Глушица Большеглушицкого района обновляется здание фельдшерско-акушерского пункта
4 июля 2022  12:45
В селе Малая Глушица Большеглушицкого района обновляется здание фельдшерско-акушерского пункта
590
MSD предупредила о прекращении поставок в Россию вакцин от оспы и краснухи
4 июля 2022  09:29
MSD предупредила о прекращении поставок в Россию вакцин от оспы и краснухи
675
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9340
Весь список
В центре внимания
Во всех автобусах «Самара Авто Газ» пассажиров должны пускать во все двери
8 июля 2022  10:00
Во всех автобусах «Самара Авто Газ» пассажиров должны пускать во все двери
173
В ходе совета обсуждались актуальные задачи для дальнейшего развития экономики, региональные меры поддержки людей и бизнеса в условиях санкционного давления.
7 июля 2022  20:11
Дмитрий Азаров на заседании Совета ПФО внес предложения по доработке действующих мер поддержки экономики 
376
Дмитрий Азаров добился выделения Самарской области более 9 млрд рублей для завершения строительства трассы и моста через Волгу
7 июля 2022  12:58
Дмитрий Азаров добился выделения Самарской области более 9 млрд рублей для завершения строительства трассы и моста через Волгу
1354
В Самарской области столбик термометра поднимется до +32 градусов
7 июля 2022  10:49
В Самарской области столбик термометра поднимется до +32 градусов
384
Дмитрий Азаров вручил самарской семье медиков медаль «За любовь и верность» и 50 лет совместной жизни
6 июля 2022  18:35
Дмитрий Азаров вручил самарской семье медиков медаль «За любовь и верность» и 50 лет совместной жизни
1018
Весь список