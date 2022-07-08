В Самарской области объединили 8 больниц

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Власти Самарской области приступили к созданию в регионе медицинского округа. В качестве первого шага решили соединить в одно целое 8 больниц и поликлиник Сызрани.

— В медицинский округ вошли сызранские городские больницы № 2 и 3, городская поликлиника, центральные городская и районная больницы, сызранская станция скорой помощи. Ведущую роль получит центральная городская больница, — говорится в приказе.

Новое медучреждение называется «Сызранская центральная городская и районная больница» (сокращенно — ГБУЗ СО «Сызранская ЦГРБ»). Кадровых сокращений реорганизация больниц не повлечет.

Слияние сызранских медучреждений станет первым этапом создания медицинского округа. На втором этапе возможно присоединение Шигонской районной и Октябрьской городской больниц.

В результате объединения появятся два диагностических центра — для детей и взрослого населения. Пациенты в одном месте смогут пройти необходимые обследования и консультации специалистов. При этом учреждения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, останутся на своих местах.

Как сообщил министр здравоохранения области Армен Бенян, все льготы и меры социальной поддержки для врачей и среднего медперсонала реорганизованных больниц будут сохранены в полном объеме. Продолжатся выплаты по наиболее востребованным специальностям, договоры на целевое обучение как для работающих, так и для будущих специалистов, будут также действовать программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Впервые о создании медицинского округа сообщил губернатор Дмитрий Азаров, пишет 63.ру.