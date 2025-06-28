В Самарской области нашли зараженных лихорадкой Западного Нила

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У самарцев обнаружили опасный вирус. Речь идет о лихорадке Западного Нила. Ее разносят кровососущие членистоногие. Клещи и комары «цепляют» болезнь, когда кусают зараженных птиц (в группе риска вороны, голуби, утки, крачки) и грызунов, пишет 63.ру.

«В регионе зарегистрировали 11 заболевших, среди них — семь детей, — следует из опубликованного недавно доклада областного Роспотребнадзора с итогами 2024 года. — При этом пять зараженных лихорадкой Западного Нила — жители Самары, двое — Волжского района и по одному больному выявили в Чапаевске, Новокуйбышевске и Кинельском районе».

Лихорадка Западного Нила — острое вирусное заболевание. Инкубационный период обычно составляет от двух календарных дней до трех недель, в среднем 3–8 дней. От человека к человеку заболевание не передается.

Источник: Роспотребнадзор по Самарской области