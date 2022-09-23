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В Самарской области началась назальная вакцинация от COVID-19

23 сентября 2022 18:38
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У жителей региона появилась возможность пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции интраназально.

У жителей региона появилась возможность пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции интраназально.

В Самарскую область поступила первая партия — 24 тысячи — специальных насадок-распылителей для применения назальной вакцины. Они уже распределены по медучреждениям губернии. Одним из первых ревакцинацию новым способом прошел министр здравоохранения региона Армен Бенян в Самарской областной клинической больнице №2.  

«Нет абсолютно никаких неприятных ощущений. Обычные капли в нос, только в виде спрея. При применении важно соблюдать определенный порядок: чтобы произошло равномерное распределение вакцины по всей слизистой оболочке носа, впрыскивание осуществляется на вдохе», — отметил руководитель ведомства.

Армен Бенян пояснил, для вакцинации в регионе используется вакцина «Спутник V», или «Гам-КОВИД-Вак», предназначенная как для инъекционного, так и для интраназального введения. Интраназальное введение вакцины выполняется при помощи дозирующего устройства — насадки-распылителя на шприц для назального применения лекарственных средств. Вакцинацию проводят в 2 этапа: первым компонентом, затем через 3 недели — вторым.

«Мы продолжаем жить в период пандемии, поэтому по-прежнему говорим об экстренной вакцинации и ревакцинации через полгода, — подчеркнул министр. — Всем, у кого уже прошло 6 месяцев после предыдущей вакцинации или перенесенного заболевания, показана ревакцинация. Какими видами вакцины прививаться и каким способом будет доставлена вакцина в организм человека, совместно решают пациент и врач».

Заместитель главного врача по поликлинической работе Самарской областной клинической больницы №2 Наталья Волик уточнила, важно соблюдать условия, при которых назальная вакцинация будет эффективна: у человека не должно быть проявлений простудных заболеваний, в частности, насморка, заложенности носа, аллергических реакций. Процедура безболезненная, единственное предупреждение — в течение двух часов после введения назальной вакцины нельзя курить, принимать пищу и жидкости.

«При вакцинации назальным способом вакцина попадает сразу в носоглотку по пути проникновения вируса в организм. Это позволяет выработать местный иммунитет, — пояснила Наталья Александровна. — При простудных заболеваниях необходимо сначала выздороветь, и прививку сделать через неделю после восстановления. При обострении хронических заболеваний рекомендуется переждать острый период и пройти вакцинацию через две недели».

Также сегодня необходимо помнить и о профилактике гриппа. В настоящее время в регионе есть более полумиллиона доз вакцины от этого опасного заболевания. Вакцинация от гриппа рекомендована большинству пациентов за исключением тех, у кого есть строгие противопоказания.  Можно сделать обе прививки — от гриппа и COVID-19 — одновременно в течение одного дня.

Напомним, в Самарской области работают более 200 пунктов вакцинации, среди них есть круглосуточные, а также пункты в торговых центрах.

Обезопасить себя и окружающих также помогут простые меры профилактики инфекционных заболеваний. Находясь в местах скопления людей, необходимо носить маску, использовать дезинфицирующие средства, соблюдать социальную дистанцию.

 

Фото:   минздрав СО

 

 

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