Я нашел ошибку
Главные новости:
В настоящее время нет лекарства от этой болезни, хотя существуют доступные методы лечения, которые облегчают симптомы и несколько замедляют развитие заболевания.
Самарский врач-психиатр рассказал о профилактике и доступных методах лечения болезни Альцгеймера
В Подстепках горели кровля и мансарда жилого дома на площади 96 кв. метров
В Подстепках горели кровля и мансарда жилого дома на площади 96 кв. метров
Стартуют продажи LADA Granta Sport
Стартуют продажи LADA Granta Sport
В Самарской области главврачам поручено взять на личный контроль готовность учреждений к приему пациентов с признаками ОРВИ
В Самарской области главврачам поручено взять на личный контроль готовность учреждений к приему пациентов с признаками ОРВИ
Повышение цен на дизельное топливо в России носит временный характер
Повышение цен на дизельное топливо в России носит временный характер
Арт-фестиваль «Яркие тени» в с. Ширяево соберет более 250 участников
Арт-фестиваль «Яркие тени» в с. Ширяево соберет более 250 участников
Самарские волонтеры будут учиться искать людей
Самарские волонтеры будут учиться искать людей
Продолжается прием заявок НКО для участия в первом конкурсе 2024 года Фонда президентских грантов
Продолжается прием заявок НКО для участия в первом конкурсе 2024 года Фонда президентских грантов
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.62
0.4
EUR 103.37
0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Донецкий академический симфонический оркестр им. С. Прокофьева выступил в Самарской филармонии
23 сентября в Сквере Эльдара Рязанова пройдет концерт группы TARAXACUM
Самарский университет приглашает школьников, студентов ССУЗов, их родителей и учителей физики на Всероссийский день физики
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области главврачам поручено взять на личный контроль готовность учреждений к приему пациентов с признаками ОРВИ

21 сентября 2023 13:50
109
В Самарской области главврачам поручено взять на личный контроль готовность учреждений к приему пациентов с признаками ОРВИ

На оперативном совещании  министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян поручил руководителям учреждений, оказывающих амбулаторную, стационарную и скорую медицинскую помощь, взять на строгий  контроль проведение противоэпидемических мероприятий в связи с ростом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в рамках организационно-контрольного мероприятия "Забота главного врача".

☑"Необходимо обеспечить  работу всех фильтр-боксов  в поликлиниках для приема   пациентов с признаками ОРВИ. Это организационная мера, которая помогает разделять потоки и предупреждать распространение инфекций. Также важно организовать  амбулаторную помощь пациентам с симптомами вирусных заболеваний  преимущественно  на дому силами мобильных медицинских бригад. Особое внимание стоит уделить обычным для этого периода  превентивным мероприятиям  в медицинских учреждениях, таким как термометрия при входе и масочный режим.   Все они направлены на защиту медицинских работников и пациентов", - подчеркнул Армен Бенян.

Министр поручил главным врачам лично  в рамках выездов проконтролировать организацию работы фильтр-боксов,  соблюдение противоэпидемических мер в каждом подразделении и бесперебойную работу контакт-центров для вызова медработников на дом.

☎Напоминаем, вызвать врача на дом при наличии симптомов ОРВИ можно по телефону 122.

</div> <div class=

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
В настоящее время нет лекарства от этой болезни, хотя существуют доступные методы лечения, которые облегчают симптомы и несколько замедляют развитие заболевания.
21 сентября 2023  14:13
Самарский врач-психиатр рассказал о профилактике и доступных методах лечения болезни Альцгеймера
27
В Самарской области главврачам поручено взять на личный контроль готовность учреждений к приему пациентов с признаками ОРВИ
21 сентября 2023  13:50
В Самарской области главврачам поручено взять на личный контроль готовность учреждений к приему пациентов с признаками ОРВИ
109
Пройти вакцинацию можно в любом прививочном пункте.
20 сентября 2023  19:01
Жителей Самарской области приглашают защититься от гриппа
427
В результате падения пожилые люди могут получить серьезные травмы, включая переломы.
20 сентября 2023  16:16
Самарский врача-гериатр рассказала об основных причинах падения в пожилом возрасте
946
Жители Самарской области могут присоединиться к донорскому движению в рамках Всероссийского марафона #ДавайВступай
20 сентября 2023  13:33
Жители Самарской области могут присоединиться к донорскому движению в рамках Всероссийского марафона #ДавайВступай
541
В Самаре работодатели не торопятся вакцинировать сотрудников от гриппа
20 сентября 2023  09:35
В Самаре работодатели не торопятся вакцинировать сотрудников от гриппа
398
Армен Бенян посетил Безенчукскую ЦРБ с рабочим визитом.
19 сентября 2023  16:35
Главным врачом Безенчукской ЦРБ назначена Людмила Слепнева
535
Это более 154 000 доз вакцины
19 сентября 2023  15:44
В Самарскую область поставлена партия вакцины от гриппа для подростков 
536
Как часто после 40 лет надо приходить на профилактический осмотр к врачу-офтальмологу?
19 сентября 2023  14:55
Самарский врач-офтальмолог: всем людям 40 лет и старше необходимо внимательно относиться к состоянию своих глаз
656
Врач рассказала, сколько орехов можно съедать в день без вреда для здоровья
19 сентября 2023  14:02
Врач рассказала, сколько орехов можно съедать в день без вреда для здоровья
620
Весь список
В центре внимания
В Самарской области прошло совещание с застройщиками
21 сентября 2023  13:08
В Самарской области прошло совещание с застройщиками
96
В Самаре из-за строительства метро снова скорректируют транспортную схему
21 сентября 2023  10:45
В Самаре из-за строительства метро снова скорректируют транспортную схему
236
Самарцы смогут посетить выставку-форум «Комфортная городская среда»
21 сентября 2023  09:28
Самарцы смогут посетить выставку-форум «Комфортная городская среда»
166
Прямую линию проведет начальник Центра автоматической фиксации административных правонарушений региона
20 сентября 2023  12:40
Прямую линию проведет начальник Центра автоматической фиксации административных правонарушений региона
409
Самара возглавила рейтинг городов-миллионников по туристической привлекательности
19 сентября 2023  13:43
Самара возглавила рейтинг городов-миллионников по туристической привлекательности
757
Весь список