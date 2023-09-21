В Самарской области главврачам поручено взять на личный контроль готовность учреждений к приему пациентов с признаками ОРВИ

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На оперативном совещании министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян поручил руководителям учреждений, оказывающих амбулаторную, стационарную и скорую медицинскую помощь, взять на строгий контроль проведение противоэпидемических мероприятий в связи с ростом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в рамках организационно-контрольного мероприятия "Забота главного врача".



"Необходимо обеспечить работу всех фильтр-боксов в поликлиниках для приема пациентов с признаками ОРВИ. Это организационная мера, которая помогает разделять потоки и предупреждать распространение инфекций. Также важно организовать амбулаторную помощь пациентам с симптомами вирусных заболеваний преимущественно на дому силами мобильных медицинских бригад. Особое внимание стоит уделить обычным для этого периода превентивным мероприятиям в медицинских учреждениях, таким как термометрия при входе и масочный режим. Все они направлены на защиту медицинских работников и пациентов", - подчеркнул Армен Бенян.



Министр поручил главным врачам лично в рамках выездов проконтролировать организацию работы фильтр-боксов, соблюдение противоэпидемических мер в каждом подразделении и бесперебойную работу контакт-центров для вызова медработников на дом.



Напоминаем, вызвать врача на дом при наличии симптомов ОРВИ можно по телефону 122.



