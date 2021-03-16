Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцев просят не выходить на лед водоемов
Самарцев просят не выходить на лед водоемов
В России стартовала акция #ГодМыВместе
В России стартовала акция #ГодМыВместе
В школах может стать меньше контрольных работ
В школах может стать меньше контрольных работ
Около Сызрани Лада Гранта столкнулась с большегрузом
Около Сызрани Лада Гранта столкнулась с двумя большегрузами
Медработники мобильных бригад Самарской области более 200 000 тысяч раз выезжали на дом к пациентам
Медработники мобильных бригад Самарской области более 200 000 тысяч раз выезжали на дом к пациентам
На пожаре в Самаре пострадали две женщины
На пожаре в Самаре пострадали две женщины
Житель Новокуйбышевска умер после посещения спортзала
Житель Новокуйбышевска умер после посещения спортзала
Скорая помощь в Самаре ехала на красный свет и попала в ДТП
Скорая помощь в Самаре ехала на красный свет и попала в ДТП
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.23
-0.28
EUR 87.35
-0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На  "Металлурге" прошел юбилейный турнир на Кубок имени Виктора Карпова
ГИБДД СО выявлено около 2000 различных нарушений ПДД за минувшие выходные
На международной выставке MITT в Москве Самарская область будет представлена выставочным стендом
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В самарских санаториях полюбили отдыхать при постковидной реабилитации

16 марта 2021 11:14
98
В самарских санаториях полюбили отдыхать при постковидной реабилитации

Санатории Самарской области входят в топ-10 постковидной реабилитации

Портал бронирования Санатории-России.рф представил рейтинг регионов с программами постковидной реабилитации в санаториях.

Первую тройку для восстановления после COVID-19 составили санатории южного берега Крыма, Сочи и Татарстана.

В топ-10 регионов-лидеров по постковидному восстановлению вошли Крым, Краснодарский край, Татарстан, Московская область, Ставропольский край, Ленинградская область, Алтайский край, Самарская область, Челябинская область и Пермский край.

Дешевле всего в первой десятке постковидная реабилитация обойдётся в санаториях Татарстана, от 1800 рублей и Челябинской области, от 1950 рублей на человека в сутки за проживание, питание и лечение. Дороже всего - в Московской области (3200 рублей) и Ленинградской области (2950 рублей).

В санаториях Самарской области на отдых и восстановление в санаториях потратят от 2300 рублей в сутки, в Крыму - от 2300 рублей, в санаториях Сочи - 2550 рублей, в санаториях Кавказских Минеральных Вод в Ставрополье - 2450 рублей в сутки.

Рейтинг составлен по данным исследования программ по восстановлению здоровья в санаториях России.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Здравоохранение
В самарских санаториях полюбили отдыхать при постковидной реабилитации
16 марта 2021  11:14
В самарских санаториях полюбили отдыхать при постковидной реабилитации
98
Медик предостерег от соблюдения постельного режима, а также призвал зрителей не принимать противовирусные лекарства.
15 марта 2021  23:13
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, чего нельзя делать при ОРВИ
304
15 марта 2021  21:23
Тенгиз Бетанели встретился со своими коллегами – врачами инфекционного госпиталя, которые спасли ему жизнь
398
Таким образом, в регионе будет уже 145 прививочных пунктов.
15 марта 2021  21:16
Уже завтра в поселке Прибрежный откроется свой прививочный пункт
351
Более 84 тысяч человек в области получили второй компонент вакцины ГамКовидВак.
15 марта 2021  20:49
В целом в регион поступили 161 332 дозы вакцины, израсходовано - 145 323 дозы
331
По данным ученых, это состояние является признаком сильного иммунного ответа.
15 марта 2021  19:33
Потеря обоняния свидетельствует о более высоких шансах пациента легче и быстрее перенести COVID-19
449
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 30,91, по стране - 63,35.
15 марта 2021  14:31
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
402
В Самарской области за сутки на 15 марта выявлены 235 заболевших коронавирусом
15 марта 2021  13:15
В Самарской области за сутки на 15 марта выявлены 235 заболевших коронавирусом
375
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9052.
14 марта 2021  14:29
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
698
В Самарской области за сутки на 14 марта выявлены 240 заболевших коронавирусом
14 марта 2021  13:51
В Самарской области за сутки на 14 марта выявлены 240 заболевших коронавирусом
558
Весь список
Современная медицина
Ученые из России предложили вводить в нейроны новые митохондрии.
4 февраля 2021  17:39
Создан новый метод улучшения памяти у носителей болезни Альцгеймера
4420
23 декабря 2020  20:26
Лечение алкоголизма
11851
2 декабря 2020  11:25
Как не впасть в депрессию на карантине
13606
Весь список
Новости медицины
Главная причина - потеря миелина, вещества, образующего оболочку нервных волокон.
10 марта 2021  17:47
Ученые определили главную причину старения мозга
1072
28 декабря 2020  13:22
Лечение онкологии в Турции: почему стоит рассмотреть эту страну
15123
23 декабря 2020  20:33
Лечение алкоголизма
16435
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Стало известно, когда в Самаре стартует месячник по благоутройству
16 марта 2021  13:20
Стало известно, когда в Самаре стартует месячник по благоутройству
Социум
11
Самарцев просят не выходить на лед водоемов
16 марта 2021  13:13
Самарцев просят не выходить на лед водоемов
Социум
14
В Самаре еще интенсивней начали проверять масочный режим в транспорте
16 марта 2021  09:28
В Самаре еще интенсивней начали проверять масочный режим в транспорте
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
193
Регион добивается опережающего финансирования строительства двух корпусов детских больниц.
15 марта 2021  18:34
Дмитрий Азаров о строительстве двух корпусов детских больниц: "Мы должны сделать все для того, чтобы справиться опережающими темпами"
Политика региона
702
В Самарской области за сутки на 15 марта выявлены 235 заболевших коронавирусом
15 марта 2021  13:15
В Самарской области за сутки на 15 марта выявлены 235 заболевших коронавирусом
Здравоохранение
375
Весь список