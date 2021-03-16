В самарских санаториях полюбили отдыхать при постковидной реабилитации

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Санатории Самарской области входят в топ-10 постковидной реабилитации

Портал бронирования Санатории-России. рф представил рейтинг регионов с программами постковидной реабилитации в санаториях.

Первую тройку для восстановления после COVID-19 составили санатории южного берега Крыма, Сочи и Татарстана.

В топ-10 регионов-лидеров по постковидному восстановлению вошли Крым, Краснодарский край, Татарстан, Московская область, Ставропольский край, Ленинградская область, Алтайский край, Самарская область, Челябинская область и Пермский край.

Дешевле всего в первой десятке постковидная реабилитация обойдётся в санаториях Татарстана, от 1800 рублей и Челябинской области, от 1950 рублей на человека в сутки за проживание, питание и лечение. Дороже всего - в Московской области (3200 рублей) и Ленинградской области (2950 рублей).

В санаториях Самарской области на отдых и восстановление в санаториях потратят от 2300 рублей в сутки, в Крыму - от 2300 рублей, в санаториях Сочи - 2550 рублей, в санаториях Кавказских Минеральных Вод в Ставрополье - 2450 рублей в сутки.

Рейтинг составлен по данным исследования программ по восстановлению здоровья в санаториях России.