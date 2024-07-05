В Самаре возведут здание приемно-диагностического отделения областного кардиодиспансера

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Средства на строительство модульного корпуса Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова выделены из областного бюджета по поручению Врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.



"Наш опыт по возведению модульных зданий приемно-диагностических отделений в муниципальных районах Самарской области в рамках национального проекта "Здравоохранение", который реализуется по решению Президента России Владимира Владимировича Путина, тиражирован на федеральном уровне. Сейчас мы идём по пути возведения современных подразделений при специализированных и областных учреждениях. И благодаря выделенным средствам из регионального бюджета построим такое здание в Самаре для оказания экстренной помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Создание центра позволит снизить госпитальную летальность среди крайне тяжелых пациентов на 20%. Ежедневно помощь в новом подразделении будут получать порядка 50 человек", - рассказал врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.



Это будет быстровозводимое модульное здание общей площадью 1500 кв.м. Подразделение будет включать приемное отделение и противошоковый зал.



"В нем будет сконцентрирована вся необходимая аппаратура для оказания своевременной и полноценной экстренной и скорой медицинской помощи, в том числе наиболее тяжелым больным, находящимся в состоянии кардиогенного шока. Потоки пациентов будут разделены на три категории в зависимости от состояния больного и необходимой срочности оказания ему медицинской помощи. Такой подход к сортировке поступающих пациентов значительно сократит время между поступлением пациента в кардиодиспансер и моментом оказания ему специализированной медицинской помощи", - отметил главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по сердечно-сосудистой хирургии, главный врач Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова Дмитрий Кузнецов.

Фото: минздрав СО