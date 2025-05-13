В Самаре установили первый полностью российский нераздвижной эндопротез коленного сустава

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В Самаре впервые в России установили нераздвижной эндопротез коленного сустава, произведенный полностью из российских материалов в Самарском государственном медицинском университете Минздрава России (СамГМУ). Операцию выполнили в Самарском областном клиническом онкологическом диспансере (СОКОД). Благодаря конструкции эндопротеза, разработанной в НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ, пациентка сможет нормально ходить без ограничений. Разработка замещает импортные аналоги и способствует формированию технологического суверенитета в здравоохранении.

У 56-летней пациентки диагностировали гигантоклеточную опухоль верхней трети правой большеберцовой кости. Сначала врачи провели лекарственную терапию, а затем удалили опухоль, часть большеберцовой кости и установили на ее место эндопротез. Операцию выполняли руководитель Центра онкоортопедии, врач онколог-ортопед СОКОД, доцент кафедры травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии им. академика РАН А.Ф. Краснова СамГМУ Виктор Иванов и директор НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ, врач онколог, д.м.н., доцент Андрей Николаенко. Особенность онкологического эндопротезирования в том, что после удаления опухоли эндопротезом необходимо заместить обширный участок. Операция длилась три часа и прошла без осложнений.

«Такая конструкция была впервые применена в Самарской области, – подчеркнул Виктор Иванов. - Благодаря этой конструкции мы не только сохранили ногу, радикально удалив опухоль, но и максимально сохранили функцию ноги, а значит и качество жизни пациентки. Сейчас она чувствует себя хорошо, уже может ходить, опираясь на ногу. После реабилитации она сможет вернуться к обычной жизни».

Фото СамГМУ