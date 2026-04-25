Я нашел ошибку
Главные новости:
Температура воздуха 26 апреля в Самаре ночью +2, +4°С, днем +13, +15°С.
26 апреля в регионе без осадков, до +15°С
Демонстрация среднего пальца в адрес гражданина является нарушением статьи КоАП "Оскорбление", за такое действие предусмотрен штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей.
Демонстрация среднего пальца в адрес гражданина грозит штрафом
В 27 туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали московский "Локомотив".
"Крылья Советов" обыграли "Локомотив" – 2:0
Ильдар Тукфатулин получил осколочное ранение грудной клетки. Первую помощь ему оказали в Сызранской больнице. Сейчас проходит лечение в Клиниках СамГМУ.
Пострадавшие при атаках БПЛА в регионе проходят лечение под пристальным вниманием медиков
Спустя десятилетия останки Евдокима Ивановича Козина были торжественно переданы для захоронения на родной земле в пгт Новосемейкино Красноярского района.
В Самарской области захоронили останков красноармейца, погибшего в Великой Отечественной войне
По предварительным данным ГАИ СО, 24 апреля в Октябрьск 44-летний водитель, управляя автомобилем Renault Logan, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.
В Отрадном автомобиль Renault Logan съехал в кювет и перевернулся .
29 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт научная встреча «Мирный атом», приуроченная к 40-летию Чернобыльской аварии.
В СОУНБ расскажут о перспективах развития мирного атома
Пить некипяченую водопроводную воду опасно - вместе с ней в организм могут попадать вирусы, бактерии и паразиты, рассказал доктор медицинских наук Владимир Неронов.
Врач-инфекционист: пить некипяченую водопроводную воду потенциально опасно
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.53
0.7
EUR 88.28
0.75
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Речные перевозки из Самары в Ширяево и Шелехметь отменены из-за непогоды
Стипендию для ветеранов СВО за успехи в адаптивном спорте учредили в Самаре
Самарцев приглашают в зоопарк на "Международный день Земли"
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Демонстрация среднего пальца в адрес гражданина грозит штрафом

189
Демонстрация среднего пальца в адрес гражданина является нарушением статьи КоАП "Оскорбление", за такое действие предусмотрен штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей, говорится в судебных постановлениях, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Так, в Республике Башкортостан женщину оштрафовали на 3 тысячи рублей за демонстрацию в торговом центре жеста знакомой "по причине личных неприязненных отношений".

В Тольятти на такую же сумму по статье КоАП "Оскорбление" наказали ещё одну девушку. Там средний палец был показан на парковке "в ходе скандала" из-за занятого места. В деле даже была видеозапись происшествия, с которой ознакомился суд.

В Республике Коми унижение чести и достоинства в виде оскорбления и при помощи среднего пальца произошло во дворе, оскорбившихся было несколько, инциденту предшествовал конфликт. Штраф составил 3200 рублей.

Мужчина в Иркутской области продемонстрировал жест из салона автомобиля при обгоне другого участника дорожного движения. В этом деле, которое закончилось штрафом в 3 тысячи рублей, истину помог установить видеорегистратор.

Настоящая драма случилась с директором школы в Кировской области. Ему на "здравствуйте" родительница учеников в присутствии работников школы тут же ответила "до свидания", сопроводив фразу тем самым пальцем. Сначала её оштрафовали на 4 тысячи рублей, а затем директор ещё и подал иск о взыскании компенсации морального вреда.

В нем он сообщил, что из-за событий "переживал, был морально подавлен… снизилась работоспособность, в связи с чем он не мог в полной мере исполнять должностные обязанности, руководить коллективом, был вынужден уйти в отпуск". Суд взыскал с женщины в пользу директора 10 тысяч рублей.

Из постановлений следует, что привлекаемые лица редко признают вину, пытаются доказать, что жеста не было или потерпевшим просто показалось.

 

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
К летнему сезону в Самаре подготовят не только официальные городские пляжи
25 апреля 2026  13:18
341
484
574
476
502
Весь список