Демонстрация среднего пальца в адрес гражданина грозит штрафом

Демонстрация среднего пальца в адрес гражданина является нарушением статьи КоАП "Оскорбление", за такое действие предусмотрен штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей, говорится в судебных постановлениях, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Так, в Республике Башкортостан женщину оштрафовали на 3 тысячи рублей за демонстрацию в торговом центре жеста знакомой "по причине личных неприязненных отношений".

В Тольятти на такую же сумму по статье КоАП "Оскорбление" наказали ещё одну девушку. Там средний палец был показан на парковке "в ходе скандала" из-за занятого места. В деле даже была видеозапись происшествия, с которой ознакомился суд.

В Республике Коми унижение чести и достоинства в виде оскорбления и при помощи среднего пальца произошло во дворе, оскорбившихся было несколько, инциденту предшествовал конфликт. Штраф составил 3200 рублей.

Мужчина в Иркутской области продемонстрировал жест из салона автомобиля при обгоне другого участника дорожного движения. В этом деле, которое закончилось штрафом в 3 тысячи рублей, истину помог установить видеорегистратор.

Настоящая драма случилась с директором школы в Кировской области. Ему на "здравствуйте" родительница учеников в присутствии работников школы тут же ответила "до свидания", сопроводив фразу тем самым пальцем. Сначала её оштрафовали на 4 тысячи рублей, а затем директор ещё и подал иск о взыскании компенсации морального вреда.

В нем он сообщил, что из-за событий "переживал, был морально подавлен… снизилась работоспособность, в связи с чем он не мог в полной мере исполнять должностные обязанности, руководить коллективом, был вынужден уйти в отпуск". Суд взыскал с женщины в пользу директора 10 тысяч рублей.

Из постановлений следует, что привлекаемые лица редко признают вину, пытаются доказать, что жеста не было или потерпевшим просто показалось.