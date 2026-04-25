По предварительным данным ГАИ СО, 24 апреля в Октябрьск 44-летний водитель, управляя автомобилем Renault Logan, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.
В Отрадном автомобиль Renault Logan съехал в кювет и перевернулся .
29 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт научная встреча «Мирный атом», приуроченная к 40-летию Чернобыльской аварии.
В СОУНБ расскажут о перспективах развития мирного атома
Пить некипяченую водопроводную воду опасно - вместе с ней в организм могут попадать вирусы, бактерии и паразиты, рассказал доктор медицинских наук Владимир Неронов.
Врач-инфекционист: пить некипяченую водопроводную воду потенциально опасно
Детская школа искусств села Исаклы является центром образования юных талантов в сфере культуры Исаклинского района.
В Детской школе искусств села Исаклы прошел День открытых дверей
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. 26 апреля местами в Самарской области сохранится усиление ветра, порывы 15-18 м/с.
26 апреля в Самарской области сохранится сильный ветер
В министерстве науки и высшего образования Самарской области состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору соискателей денежных выплат молодым учёным и конструкторам, работающим в регионе. 
Определены 100 лучших молодых учёных и конструкторов региона
Владельцы животных все чаще заботятся о ментальном здоровье питомцев
В Самарской области захоронили останков красноармейца, погибшего в Великой Отечественной войне

54
Спустя десятилетия останки Евдокима Ивановича Козина были торжественно переданы для захоронения на родной земле в пгт Новосемейкино Красноярского района.

Главным следственным управлением СК России расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ (геноцид), в рамках которого проводится масштабная и планомерная работа по фиксации злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников, совершенных в отношении мирного населения и военнопленных на территории оккупированных в годы Великой Отечественной войны регионов СССР. При производстве следственных действий эксгумируются останки погибших, по которым проводится весь необходимый комплекс судебных экспертиз.

В октябре 2025 года в ходе эксгумационных работ на территории бывшего немецкого лагеря для военнопленных (филиал Шталаг-372), расположенного в Псковской области, обнаружены останки убитых и замученных советских граждан, а также медальон красноармейца. Во взаимодействии с сотрудниками СУ СК России по Псковской области, 90 Отдельного специального поискового батальона Министерства обороны России, членами военно-патриотической общественной организации «След Пантеры», общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» удалось установить принадлежность медальона Евдокиму Ивановичу Козину, 1911 года рождения.

По результатам изучения архивных документов Министерства обороны России следствием получены сведения о том, что красноармеец Козин Е.И. был призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии из деревни Старая Боголюбовка Исаклинского района Куйбышевской области СССР и пропал без вести 18 ноября 1941 года в период активных боев в Псковской области. В ходе расследования установлено, что Евдоким Иванович попал в плен и погиб в немецком лагере.

Сотрудниками СК России установлены родственники Козина Е.И., проживающие на территории  Красноярского района Самарской области. В результате генетических экспертиз подтверждено их родство.

Более 80 лет солдат числился без вести пропавшим. Но историческая справедливость восторжествовала и спустя десятилетия останки Евдокима Ивановича были торжественно переданы для захоронения на родной земле в пгт Новосемейкино Красноярского района.

Старший следователь по особо важным делам управления по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма ГСУ СК России Денис Дмитриевич Черевашенко рассказал о расследовании уголовного дела по факту геноцида народов Советского Союза немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками. Он озвучил, что на основании материалов следствия судами в различны х регионах нашей страны, в том числе в Псковской области, уже вынесено 34 решения о признании злодеяний гитлеровцев геноцидом. Вместе с тем эта работа продолжается, выявляются и фиксируются новые факты бесчеловечной жестокости в отношении мирных советских граждан и пленных бойцов Красной Армии, принимаются меры к идентификации погибших от рук фашистов и сохранению исторической памяти о беспримерном подвиге наших воинов-освободителей.  

Участники траурного мероприятия отметили значимый вклад Следственного комитета России в дело сохранения и защиты исторической справедливости.

Заместитель руководителя СУ СК России по Самарской области Александр Владимирович Воеводин подчеркнул: «Память о подвиге советского солдата священна и наша задача – сохранить ее для будущих поколений». Он добавил, что война не закончена, пока не захоронен последний солдат.

Внук Евдокима Козина Леонид Геннадьевич Кузнецов отметил: «Родственников сегодня одолевают смешанные чувства: с одной стороны – это печаль за то, что погиб дед, а с другой стороны – это счастье, что он вернулся на Родину! Я уверен, что он погиб как герой и мы обязаны быть достойными их подвига!».

Останки Евдокима Ивановича Козина с воинскими почестями были перезахоронены на местном кладбище. Церемония завершилась возложением цветов и минутой молчания в память обо всех героях, сложивших головы в борьбе за свободу и независимость, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:  пресс-служба СУ СКР СО

