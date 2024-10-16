В Самаре провели акцию, посвященную борьбе с раком молочной железы

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Во Всемирный день борьбы с раком молочной железы специалисты Самарского областного клинического онкологического диспансера при поддержке Самарского областного автомотоклуба организовали автопробег. Колонна проследовала по главным улицам города от Самарского областного онкодиспансера до стадиона «Самара Арена».



20 автоледи проследовали колонной на автомобилях, украшенных символом борьбы с раком груди – розовой лентой. Подобная акция прошла в Самаре впервые. Ее цель - привлечение внимания общественности к теме рака молочной железы и повышение осведомленности о заболевании.



Ежегодно в Самарской области регистрируется порядка 2000 случаев злокачественных новообразований данной локализации. Рак молочной железы выявляется у женщин различного возраста, социального статуса, профессии, поэтому каждой необходимо внимательно относиться к себе. Средний возраст пациенток 45-60 лет, однако рак молочной железы наиболее часто выявляется у женщин моложе 40 лет.



«Традиционно октябрь – это месяц борьбы против рака молочной железы. В этот месяц специалисты во всем мире призывают прекрасных женщин обратить внимание на свое здоровье. Машина, руль – это движение вперед. Это наше движение в поддержку здорового образа жизни, в поддержку того, что каждая женщина должна следить за своим здоровьем и своевременно проходить обследования в поликлиниках по месту жительства», - отметил

главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера, д.м.н. Андрей Орлов.



Борьба с онкологическими заболеваниями является одним из направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. Особое внимание уделяется профилактике, в том числе проводятся мероприятия, направленные на раннее выявление рака молочной железы, повышение осведомленности о заболевании.

Фото: минздрав СО