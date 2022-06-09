В Самаре проходит Всероссийский медицинский форум

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9 и 10 июня СамГМУ проводит Всероссийский медицинский форум «Жигулевская долина-2022». Основное внимание на форуме будет обращено к новым направлениям в медицине, перспективам развития современных информационных технологий, внедрению новых методов профилактики, диагностики и лечения.

К участникам форума с приветственным словом обратился министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

«Глубокоуважаемые коллеги! Сегодня мы собрались на первом Всероссийском медицинском форуме «Жигулевская долина». Александр Владимирович подробно проиллюстрировал все векторы развития медицины в регионе, направления совершенствования нашей работы и безусловную интеграцию университета и практического здравоохранения. Это самое ценное, что досталось нам от наших учителей. Наша задача — передать это нашим ученикам. У нас есть два главных человека в системе здравоохранения — это пациент и специалист. Все, что мы делаем, мы делаем либо для одного, либо для другого. Улучшая условия труда для медицинского работника, мы в итоге повышаем и качество, доступность медицинской помощи. Я хотел бы обратиться к молодым врачам, к студентам. Дорогие друзья! Даже в век информационных технологий, век телемедицины важность личного контакта сложно переоценить. Близость к своему учителю — это самый большой драйвер для развития любого специалиста. Никогда не останавливайтесь в своем профессиональном развитии. Я желаю участникам конференции интересной, плодотворной работы и здоровья всем!».

На форуме специалисты обсудят актуальные вопросы урологии, эндокринологии, кардиологии, акушерства и гинекологии и многие другие.

Также в рамках форума состоится выставка современного оборудования.

Фото: Дильдина Светлана