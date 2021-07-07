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В Самаре обсудили меры по улучшению качества жизни старшего поколения

7 июля 2021 20:14
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Профилактика падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста является стратегической задачей для обеспечения здорового старения.

В Самаре состоялось совещание по вопросам внедрения в практику в Самарской области комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста в рамках реализации федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан «Старшее поколение».

В совещании приняли участие министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, главные специалисты министерства здравоохранения Российской Федерации и Самарской области, специалисты министерства и медицинских учреждений.

«Наша общая задача – всеми силами и всеми ресурсами способствовать продлению жизни населения, снижению смертности, — это красная линия всей системы организации медицинской помощи населению, — отметил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. — Надеюсь, что результаты совещания будут основой  работающих документов, на основании которых мы будем преобразовывать, менять или дополнять существующие правила и принципы оказания медицинской помощи».

Падения и переломы являются ключевыми гериатрическими синдромами, значительно ухудшающими качество жизни и прогноз автономности людей пожилого и старческого возраста. Профилактика падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста является стратегической задачей для обеспечения здорового старения, сохранения качества жизни пожилого человека и его независимости от посторонней помощи, а также сокращения экономических затрат на здравоохранение и социальную поддержку.

Помощник директора по региональному развитию Российского университета им. Н.И. Пирогова Минздрава России Александр Розанов рассказал, что разработанный комплекс мер, направленный на поддержку граждан пожилого и старческого возраста, обязан своим появлением на свет прежним наработкам специалистов, прежде всего гериатров, которые осуществляли проекты «Территория заботы» и «Старшее поколение», а объединившись и согласовав свои позиции, пришли к общим выводам. В итоге Минздравом РФ создана рабочая группа, в которую вошли главные внештатные специалисты по терапии, эндокринологии, травматологии, ортопедии, гериатрии, медицинской реабилитации, профилактике, офтальмологии. Задача рабочей группы – экспертная оценка и закрепление рекомендаций в нормативно-правовых документах.

«Внедрение методических рекомендаций может снизить смертность, инвалидность, сэкономить на лечении осложнений и консервативной помощи, а также оказании социальных услуг, — отметил Александр Владимирович.  —  Но это задача тяжелая, сложная. Ее решение потребует не один месяц и даже не год. Потребуется большое количество врачей разных специальностей, которые должны изменить отношение к проблеме».

8 июля  в Самаре состоится школа по внедрению комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста для врачей-специалистов  различного профиля медицинских организаций Самарской области. В работе школы примут участие Ольга Ткачева, главный внештатный специалист гериатр Минздрава России, Светлана Булгакова, главный внештатный специалист гериатр Самарской области, Александр Розанов, помощник директора по региональному развитию РГНКЦ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главные специалисты по травматологии-ортопедии, анестезиологии-реаниматологии, терапии и общей врачебной практике, медицинской профилактике, неврологии, психиатрии, ревматологии, эндокринологии, медицинской реабилитации, скорой медицинской помощи, участвующих в реализации Комплекса мер, Илья Бабенко, руководитель проектного офиса «Старшее поколение», более 200 медицинских специалистов Самарской области.

В программе школы освещаются основные вопросы профилактики падений и переломов, а также организации и внедрения комплекса мер, направленных на улучшение текущей практики оказания медицинской помощи пациентам старше 60 лет.

 

Фото:   pixabay

 

Теги: меры старики улучшение качества жизни

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