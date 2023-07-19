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В регионе совершенствуют оказание медпомощи пациентам с инсультами

19 июля 2023 15:13
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Медицинская помощь пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения оказывается в 13 специализированных учреждениях.

«Медицинская помощь пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения оказывается в 13 специализированных учреждениях: 3 региональных сосудистых центрах и 10 первичных сосудистых отделениях. В ближайшее время еще 2 подразделения в Самаре получат статус региональных сосудистых центров. Также прорабатываем возможность создания специализированного отделения в Кинель-Черкасской ЦРБ. На базе областной больницы имени Середавина работает центр управления сердечно-сосудистыми рисками при ОНМК, специалисты которого в круглосуточном режиме координируют процесс оказания медицинской помощи всем пациентам с инсультами, в том числе с использованием телемедицинских технологий», - рассказал первый заместитель министра здравоохранения Самарской области – руководитель департамента организации медицинской помощи Сергей Вдовенко.

Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» учреждения оснащаются современным оборудованием. Особое внимание - вопросам развития реабилитации пациентов после перенесённого инсульта.

 «Развиваем и высокотехнологичную помощь: в 2021 году внедрили метод тромбоэкстракции при ишемическом инсульте. Это оперативное вмешательство выполняется при помощи современного ангиографического комплекса и позволяет улучшить качество жизни пациента после перенесенного инсульта. В этом году планируем в 5 раз увеличить объемы оказания высокотехнологичной помощи данным методом – с 36 до 200», - подчеркнул Сергей Вдовенко.

 Как распознать инсульт по внешним признакам?
У больного нарушена мимика, уголки рта неравномерно опущены, «кривая» улыбка. Ослаблена рука, нога. Есть проблемы с речью. Главное при этом – действовать быстро.

При первых же признаках инсульта необходимо срочно вызвать скорую помощь, сообщив диспетчеру, что есть подозрение на инсульт.

 

Фото:  минздрав СО

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Здравоохранение
Медицинская помощь пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения оказывается в 13 специализированных учреждениях.
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