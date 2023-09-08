В регионе до конца года планируют возвести и обновить 24 медицинских объекта в рамках опережающего финансирования

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До конца 2023 года в Самарской области планируют возвести 12 новых фельдшерско-акушерских пунктов, а также капитально отремонтировать 12 объектов здравоохранения. Благодаря средствам, поступившим из федерального бюджета, работы на этих объектах удалось начать раньше запланированного на год.



Такую меру в качестве поощрения регионов, которые готовы значительно ускорить обновление объектов социальной инфраструктуры, культуры и спорта, расселение из аварийного жилья, комплексное развитие сельских территорий, ранее озвучил Президент страны Владимир Путин.



В последние годы в Самарской области сложилась практика сдавать объекты строительства, в том числе, сложнейшие, существенно раньше срока. На такой подход к работе нацеливает Губернатор Дмитрий Азаров. Так, например, с опережением был построен и введен в эксплуатацию новый корпус Самарской детской инфекционной больницы.



Опережающими темпами проходит в регионе благодаря национальному проекту «Здравоохранение» и модернизация первичного звена здравоохранения. Этот вопрос обсудили на совещании в областном министерстве здравоохранения, которое провел заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов. Также на встречу были приглашены руководители медицинских учреждений региона и представители подрядных организаций.



«При проведении ремонта в медицинских учреждениях необходимо обратить внимание на фасад, входную группу. Это должно быть сделано качественно, чтобы люди видели результат проведенной работы. Мы должны приложить максимум усилий, чтобы все, что запланировано по возведению объектов и ремонту учреждений, было выполнено к заявленному сроку», - подчеркнул Александр Фетисов.



На совещании обсудили дорожные карты по каждому объекту и конкретные сроки выполнения работ.



«Это беспрецедентное мероприятие, когда мы взяли на себя ответственность выполнить план следующего года уже в этом году. Эта задача была поставлена Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. И конечно, обновление учреждений здравоохранения - это событие для каждого района. И здесь важна ответственность не только руководителей медучреждений, но и представителей подрядных организаций и глав муниципалитетов», - отметил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.



Всего в этом году в регионе планируется завершить возведение более 30 новых объектов здравоохранения — фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики, врачебных амбулаторий в сельской местности и малых городах. Капитальный ремонт будет проведен на 68 объектах, в том числе в 6 подразделениях работы продолжатся в следующем году.

Фотографии предоставлены министерством здравоохранения Самарской области