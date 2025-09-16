Я нашел ошибку
Главные новости:
На крупных объектах системы водоотведения устанавливаются системы дополнительной очистки стоков, приходящих из города.
«РКС-Самара» модернизируют канализационные насосные станции
В общей сложности на этих участках было обновлено 4,3 километра подземных коммуникаций.
«Т Плюс» завершила работы на 9 теплотрассах в Самаре
В Самаре начались съёмки сатирической комедии «Новости» для ТНТ
Около 5 тысяч человек в День города стали участниками культурно-познавательного экскурсионного проекта «Моя Самара»
Участник «Школы героев» работает над созданием музея-реконструкции в рамках стажировки в областном минкульте
В Ставропольском районе водитель на иномарке сбил двоих мужчин и уехал
В Тольятти ищут женщину, присвоившую чужой кошелек в магазине
Самарец не прошел собеседование на работу в Смышляевке и обокрал магазин
Музей-галерея «Заварка» в Самаре запускает семейную мастерскую «Нити»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
Память основателя Самары князя Григория Засекина почтили в День города
В рамках федерального проекта «Здоровье для каждого» в Самарской области развиваются Центры здоровья

16 сентября 2025 13:21
120
В регионе открыты дополнительные подразделения, также в центры поставлено новое оборудование.

«Федеральный проект «Здоровье для каждого» является частью национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Владимировича Путина, — рассказала руководитель управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний министерства здравоохранения Самарской области Элла Малютина. — Мероприятия нового нацпроекта изменили концепцию работы Центров здоровья. Сейчас в них помогают не только выявить факторы риска развития заболеваний, но и преодолеть их, сопровождая каждого на пути к здоровому образу жизни. Повышенный уровень холестерина, избыточная масса тела, никотиновая зависимость и злоупотребление алкоголем — категории граждан с такими факторами риска наблюдаются и направляются в Центры здоровья».

Все желающие могут обратиться в любой Центр здоровья, который располагается на территории региона. Всего сейчас открыто 21 подразделение на базе поликлиник.

«Поликлиника – это основное структурное подразделение в рамках развития профилактической медицины. В ее структуре и находится отделение медицинской профилактики и Центр здоровья. Чтобы сделать эту услугу массово доступной, мы ушли от ограничений прикрепления полиса ОМС и т.д. Можно обратиться в ближайший к дому или работе центр. Также мы активно внедряем выездные формы работы. Организованные коллективы, как правило, это люди трудоспособного возраста, и мы ещё можем выявить проблемы на уровне имеющихся факторов риска и не дать заболеванию развиться. Именно этот вектор в приоритете сейчас», — подчеркнула Элла Малютина.

Пациенты, у которых выявлены факторы риска по итогам визита в Центр здоровья или диспансеризации, находятся под наблюдением специалистов. Для каждого составляется индивидуальная программа здоровья, приемы врача организуются каждые три месяца для контроля динамики изменений показателей.

Фото – Министерство здравоохранения Самарской области

Здравоохранение
В Самарской области зафиксирован рост коронавируса
16 сентября 2025  13:32
В Самарской области зафиксирован рост коронавируса
121
16 сентября 2025  13:21
120
Все желающие могут обратиться в любой Центр здоровья, который располагается на территории региона. Всего их сейчас открыто 21 подразделение на базе поликлиник.
15 сентября 2025  14:47
В Самарской области развиваются Центры здоровья
406
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов выразил благодарность всем коллегам за самоотверженность и преданность делу.
15 сентября 2025  14:39
Андрей Орлов вручил ведомственные награды представителям отрасли здравоохранения
446
У самарцев страх заразиться коронавирусом снизился до уровня боязни гриппа
15 сентября 2025  11:59
У самарцев страх заразиться коронавирусом снизился до уровня боязни гриппа
308
Ученые СамГМУ разработали новое противотревожное средство без седативного эффекта
15 сентября 2025  09:47
Ученые СамГМУ разработали новое противотревожное средство без седативного эффекта
429
Все желающие смогут сделать прививку от гриппа.
13 сентября 2025  15:19
14 сентября на стадионе «Солидарность Самара Арена» будет работать мобильный медицинский комплекс
814
Разработка базируется на использовании методики SBIRT — скрининга, мотивации, направления на лечение.
13 сентября 2025  15:05
Самарские специалисты создали компьютерную программу для ранней помощи людям с посттравматическим стрессовым расстройством
1042
Многие люди для снятия головной боли используют спазмолитики. Однако они дают лишь кратковременное облегчение, но не убирают причину.
12 сентября 2025  17:39
Эксперт СамГМУ: «Мигрень – одно из самых распространенных неврологических заболеваний в мире»
706
Новое оборудование позволяет жителям Чапаевска проходить качественное обследование, в том числе в рамках второго этапа диспансеризации, не выезжая за пределы города.
12 сентября 2025  16:38
Порядка 400 исследований уже провели на новом эндоскопическом оборудовании в Чапаевской больнице
714
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15179
В центре внимания
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
16 сентября 2025  13:00
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
113
Самара перешла на одноуровневую систему управления
16 сентября 2025  12:26
Самара перешла на одноуровневую систему управления
146
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
15 сентября 2025  11:07
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
459
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
15 сентября 2025  10:59
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
385
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
14 сентября 2025  12:10
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
684
