В поселке Субботинский Алексеевского района продолжается возведение нового модульного ФАПа

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В рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения в поселке Субботинский Алексеевского района продолжается возведение нового фельдшерско-акушерского пункта.

«В подразделении получают медицинскую помощь 162 человека, — пояснила главный врач Нефтегорской центральной районной больницы Наталья Мухортова. — Возведение нового здания для размещения ФАПа позволит во многих аспектах оптимизировать его работу. Наши пациенты будут в наиболее комфортных условиях проходить профилактические и лечебные мероприятия, получать экстренную и неотложную помощь. По графику в поселок продолжит выезжать мобильный флюорографический комплекс. Вся необходимая первичная медико-санитарная помощь будет оказываться сельчанам недалеко от места жительства».

В этом году в регионе будут возведены 17 модульных зданий для размещения фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики, врачебных амбулаторий.

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