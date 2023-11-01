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В поселке Приморский около Тольятти построят новое здание врачебной амбулатории

1 ноября 2023 11:09
54
В поселке Приморский около Тольятти построят новое здание врачебной амбулатории

Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в формате видеоконференции провел личный прием граждан, в ходе которого были рассмотрены обращения жителей из различных субъектов ПФО. В мероприятии приняли участие главы регионов, главные федеральные инспекторы и представители органов исполнительной власти регионов и местного самоуправления.

Во время приема был рассмотрен вопрос жительницы поселка Приморский Ставропольского района Самарской области. Она обратилась с просьбой построить новую врачебную амбулаторию. Сейчас в Приморском работает фельдшерско-акушерский пункт, который был капитально отремонтирован в 2022 году, но существующих условий недостаточно.  

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров доложил полпреду, что вопрос строительства новой врачебной амбулатории в поселке Приморский уже отработан. Модульное здание будет возведено в 2024 году в рамках реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Самарской области» и нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Выделен земельный участок под строительство. Мы отработали вопрос обеспечения проекта финансированием: предусмотрены средства федерального и областного бюджетов», – сообщил Дмитрий Азаров. 

После завершения строительства амбулатория площадью 157 кв.метров будет передана в ведение ГБУЗ СО «Ставропольская центральная районная больница». Начало ее работы запланировано на конец 2024 года. Уже составлено штатное расписание врачебной амбулатории, подбираются специалисты.

Игорь Комаров отметил тот факт, что регионом отработан не только вопрос строительства, но и дальнейшей эксплуатации и работы амбулатории.

Полпред поручил губернатору Самарской области принять исчерпывающие меры по обеспечению жителей поселка Приморский квалифицированной медицинской помощью и в дальнейшем проинформировать его о завершении строительства амбулатории.

Теги: Дмитрий Азаров

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