В поселке Мехзавод более 12 тысяч детей получили помощь в новом стоматологическом отделении

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С июня 2023 года в поселке Мехзавод работает новое подразделение Самарской городской клинической стоматологической поликлиники №1. В нем получают помощь юные жители Красноглинского района и близлежащих территорий Самары.



Напомним, новые условия для оказания стоматологической помощи детям в поселке Мехзавод созданы на базе детского поликлинического отделения городской больницы №7. Детское отделение было также обновлено в 2021 году благодаря национальному проекту «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. При поддержке Губернатора Дмитрия Азарова в регионе ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по созданию современных условий для лечения детей.



«Помощь в отделении организована в соответствии с принципами «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в работу внедрены бережливые технологии. Наше детское стоматологическое отделение оснащено всем необходимым для оказания амбулаторной помощи, для профилактики и лечения заболеваний зубов у детей. На территории обслуживания отделения находятся 16 школ и 19 детских дошкольных образовательных учреждений», - рассказал главный врач Самарской городской клинической стоматологической поликлиники №1, главный детский стоматолог региона Максим Хайкин.



Для раннего выявления стоматологических заболеваний и предупреждения их развития предусмотрены:

профилактические осмотры

работа кабинета профилактики, где родителям и детям подробно рассказывают о важности чистки зубов, проводится гигиеническое обучение, индивидуальный подбор средств гигиены и рекомендации по питанию.



Врачи-стоматологи напоминают: важно, чтобы родители сами знали о факторах риска возникновения стоматологических заболеваний и методах их предупреждения.



Пример мамы и папы поможет ребенку освоить нужные правила профилактики болезней полости рта, в том числе правила ухода, значимость регулярных профилактических осмотров и выбор в пользу рационального питания.

Фото: минздрав СО