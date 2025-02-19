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В поселке Формальный Кинельского района открыт новый ФАП

19 февраля 2025 17:49
174
Новый медицинский пункт - это значимое событие для жителей поселка, а также для населения ближайших сёл Мохового и Михайловского.

В поселке Формальный Кинельского района возведён фельдшерско-акушерский пункт за счет дополнительных средств, выделенных из областного бюджета по поручению главы региона Вячеслава Федорищева. ФАП оснащен необходимым медицинским оборудованием, завершены работы по благоустройству прилегающей территории.

Новый медицинский пункт - это значимое событие для жителей поселка, а также для населения ближайших сёл Мохового и Михайловского.

«Благодаря поддержке правительства региона активно развивается первичное звено здравоохранения в сельской местности. Теперь местные жители будут получать необходимую первичную медико - санитарную помощь, проходить медицинские осмотры, диспансеризацию и вакцинацию в шаговой доступности», - отметил главный врач Кинельский центральной районной больницы Сергей Плешаков.

Напомним, в прошлом году был выполнен капитальный ремонт в фельдшерско-акушерском пункте села Большая Малышевка, где наблюдаются около 400 жителей, а также возведён ФАП в селе Бузаевка. В 2025 два новых ФАПа появятся в посёлках Энергия и Ауле Казахском. Кроме того, капитальный ремонт проведут в ФАПе Алакаевки, офисе врача общей практики Нового Сарбая и врачебной амбулатории Богдановки.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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В поселке Формальный Кинельского района открыт новый ФАП
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