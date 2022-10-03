 В Похвистнево продолжается строительство нового клинико-диагностического отделения центральной больницы

Я нашел ошибку
Главные новости:
Сегодня Конструктор, запущенный в апреле прошлого года, включает 50 различных программ.
Конструктором программ господдержки Сбера воспользовались 25 тысяч предпринимателей
Активисты волонтерского центра партии «Единая Россия» Арсений Ганин и Павел Желандинов поедут в Мелитополь.
На Донбасс отправились самарские добровольцы
Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.
В Самарской области сохранится порывистый ветер
Работа пенитенциарных медиков ведется совместно с сотрудниками Самарского областного клинического диспансера.
В УФСИН СО организовано оказание медицинской помощи осужденным, страдающим онкологией
Одним из победителей стал Артем Шмидт со своим проектом «Разработка силового функционального протеза пальца».
Инновационные проекты Самарской области получат поддержку Фонда содействия инновациям
По итогам медального зачета сборная 63 региона заняла третье место.
В Санкт-Петербурге прошли Всероссийские соревнования по дзюдо «Кубок Александра Корнеева»
Представители 63 региона завоевали четыре медали.
В Нальчике завершился чемпионат России по тхэквондо
Основная деятельность завода: хранение, приемка, переработка и отгрузка масличных культур и пшеницы.
«Большечерниговский комбикормовый завод» оптимизировал процесс переработки и хранения продукции
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 55.3
-2.11
EUR 52.74
-2.67
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на Всемирный день животных в Самарский зоопарк
СОУНБ приглашает всех желающих принять участие во Всероссийской акции – Литературный диктант
Сотрудники Госавтоинспекций Самары и Жигулевска провели для школьников познавательные уроки по ПДД
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

 В Похвистнево продолжается строительство нового клинико-диагностического отделения центральной больницы

3 октября 2022 14:29
226
На сегодняшний день установлены каркас и кровля здания, выполнен монтаж дверей и окон.

 В Похвистнево продолжается строительство нового клинико-диагностического отделения центральной больницы города и района. Подразделение возводится в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.

При строительстве нового корпуса Похвистневской больницы применяются быстровозводимые модульные конструкции. На сегодняшний день установлены каркас и кровля здания, выполнен монтаж дверей и окон. Продолжается подключение корпуса к отоплению, электроснабжению и другим системам жизнеобеспечения.

 «Сейчас жители города и района получают лечебно-диагностическую помощь в трех подразделениях больницы. С открытием нового консультативно-диагностического отделения вся необходимая специализированная помощь будет оказываться в одном здании как детям, так и взрослым, — пояснил главный врач Похвистневской больницы Евгений Разумов. — Это, безусловно, упростит маршрутизацию пациентов, позволит в кратчайшие сроки проводить экстренные обследования и определять тактику лечения. В отделении пациенты смогут проходить компьютерную томографию, рентгенографию, ультразвуковое исследование, электрокардиографию, эхокардиографию, эндоскопические процедуры. Также проектом предусмотрены противошоковые палаты для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи. Подразделение будет полностью обеспечено современным медицинским оборудованием».

Евгений Анатольевич подчеркнул, в рамках нацпроекта также обновляются другие подразделения центральной больницы города и района. Так, в селе Красные Ключи в этом году возведено модульное здание фельдшерско-акушерского пункта, в настоящее время ожидается поставка нового оборудования и мебели. В селе Старый Аманак продолжается возведение офиса врача общей практики — уже установлены каркас и кровля здания, выполнена отделка фасада. Сейчас выполняются внутренние отделочные работы.

В этом году в регионе также возводятся 15 модульных зданий для размещения медицинских подразделений — офисов врачей общей практики, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, — а также 3 клинико-диагностических отделения больниц в Кинель-Черкасском, Сергиевском и Красноярском районах.

 

Фото:   минздрав СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
На сегодняшний день установлены каркас и кровля здания, выполнен монтаж дверей и окон.
3 октября 2022  14:29
 В Похвистнево продолжается строительство нового клинико-диагностического отделения центральной больницы
226
Главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики рассказал о пользе оздоровительной ходьбы.
1 октября 2022  16:24
Александр Муравец: сегодня отмечается Международный день ходьбы
741
Основная цель, задача всей нашей системы – это повышение продолжительности жизни.
1 октября 2022  15:47
Армен Бенян поздравил жителей губернии с Днем пожилого человека
751
Первый заместитель министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко призвал жителей региона к соблюдению мер профилактики.
30 сентября 2022  15:45
Сергей Вдовенко привился от COVID-19 и гриппа
753
В Самаре за сутки заболели 587 человек.
30 сентября 2022  14:44
Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции
773
В том числе семейная пара – врач-эндокринолог Анна Чепурнаева и врач-уролог Илья Чепурнаев.
29 сентября 2022  21:59
Коллектив Кинельской больницы пополнили новые специалисты
860
Для вакцинации в регионе используется вакцина «Спутник V», предназначенная как для инъекционного, так и для интраназального введения.
29 сентября 2022  19:57
В регионе продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции
827
Всемирный день сердца призван напомнить, что профилактика возможна и необходима как на глобальном, так и на индивидуальном уровне.
29 сентября 2022  18:39
Заместитель главврача Самарского кардиодиспансера Дмитрий  Дупляков: сегодня Всемирный день сердца
837
Рассмотрели основные вопросы, связанные с организацией деятельности экспертов по совершенствованию оказания медицинской помощи.
29 сентября 2022  16:34
Минздрав СО: на совещании обсудили роль главных внештатных специалистов в развитии регионального здравоохранения
861
В Самаре за сутки заболели 663 человека.
29 сентября 2022  14:14
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
802
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
11955
Весь список
В центре внимания
Игорь Иванов вступил в должность главы ГУ МВД России по Самарской области
3 октября 2022  14:49
Игорь Иванов вступил в должность главы ГУ МВД России по Самарской области
191
Из-за футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
3 октября 2022  13:59
Из-за футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
236
Между Самарой и Казанью запустят дополнительный поезд
3 октября 2022  12:59
Между Самарой и Казанью запустят дополнительный поезд
216
Более 100 заявок от Самарской области: Российское общество «Знание» наградит лучших просветителей года
3 октября 2022  12:43
Более 100 заявок от Самарской области: Российское общество «Знание» наградит лучших просветителей года
391
В Самаре жилищный фонд подключен к отоплению на 76%
3 октября 2022  12:39
В Самаре жилищный фонд подключен к отоплению на 76%
190
Весь список