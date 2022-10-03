226

В Похвистнево продолжается строительство нового клинико-диагностического отделения центральной больницы города и района. Подразделение возводится в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.



При строительстве нового корпуса Похвистневской больницы применяются быстровозводимые модульные конструкции. На сегодняшний день установлены каркас и кровля здания, выполнен монтаж дверей и окон. Продолжается подключение корпуса к отоплению, электроснабжению и другим системам жизнеобеспечения.



«Сейчас жители города и района получают лечебно-диагностическую помощь в трех подразделениях больницы. С открытием нового консультативно-диагностического отделения вся необходимая специализированная помощь будет оказываться в одном здании как детям, так и взрослым, — пояснил главный врач Похвистневской больницы Евгений Разумов. — Это, безусловно, упростит маршрутизацию пациентов, позволит в кратчайшие сроки проводить экстренные обследования и определять тактику лечения. В отделении пациенты смогут проходить компьютерную томографию, рентгенографию, ультразвуковое исследование, электрокардиографию, эхокардиографию, эндоскопические процедуры. Также проектом предусмотрены противошоковые палаты для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи. Подразделение будет полностью обеспечено современным медицинским оборудованием».



Евгений Анатольевич подчеркнул, в рамках нацпроекта также обновляются другие подразделения центральной больницы города и района. Так, в селе Красные Ключи в этом году возведено модульное здание фельдшерско-акушерского пункта, в настоящее время ожидается поставка нового оборудования и мебели. В селе Старый Аманак продолжается возведение офиса врача общей практики — уже установлены каркас и кровля здания, выполнена отделка фасада. Сейчас выполняются внутренние отделочные работы.



В этом году в регионе также возводятся 15 модульных зданий для размещения медицинских подразделений — офисов врачей общей практики, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, — а также 3 клинико-диагностических отделения больниц в Кинель-Черкасском, Сергиевском и Красноярском районах.

Фото: минздрав СО