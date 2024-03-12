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Здесь выполнили ремонт и внедрили технологии бережливого производства.
В отделении Большеглушицкой ЦРБ наблюдаются и проходят обследования свыше 16 тысяч жителей района
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В отделении Большеглушицкой ЦРБ наблюдаются и проходят обследования свыше 16 тысяч жителей района

12 марта 2024 17:58
237
Здесь выполнили ремонт и внедрили технологии бережливого производства.

В отделении Большеглушицкой центральной районной больницы наблюдаются и проходят обследования свыше 16 тысяч жителей района. Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" здесь выполнили ремонт и внедрили технологии бережливого производства.

Здание преобразилось полностью. Обновлены кровля, фасад, интерьер, заменены инженерные системы, а над кабинетами установлены навигационные указатели.

«Созданы комфортные условия для пациентов. Кроме того, мы перенесли на 1 этаж кабинет врача-хирурга. Здесь же развернули дополнительный кабинет кардиолога, где уже ведут прием пациентов узкий специалист и медсестра. Также на 1-й этаж переведено детское отделение. Это удобно для родителей с маленькими детьми. Разграничены потоки пациентов, для температурящих больных предусмотрены фильтр-боксы», — рассказал главный врач Руслан Каримов.

Подразделение рассчитано на 280 посещений в смену.
«После ремонта стало уютнее. Многие кабинеты теперь располагаются теперь на 1 этаже. Это очень удобно», — отметила пациентка Нина Цацина.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В Самарской области при поддержке губернатора Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения. В 2024 году планируется проведение капитального ремонта в 32 подразделениях медучреждений области.

 

Фото:   минздрав СО

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